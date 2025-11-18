Ante Mihanović u Vukovaru: “Gradu heroju dugujemo vječnu zahvalnost za život u slobodi”

Povodom Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata te žrtvu Vukovara i Škabrnje, predsjednik splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović sudjelovao je u Koloni sjećanja i posjetio Memorijalno groblje žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru te spomen-obilježje na Ovčari.

Na svojoj Facebook stranici poručio je kako je počast odana svim poginulim i nestalim braniteljima i civilima, kao i svim Vukovarkama i Vukovarcima koji su podnijeli najteže žrtve ratnih stradanja.

“Prisjetili smo se sudbine svih Vukovarki i Vukovaraca koji su podnijeli najveću žrtvu u Domovinskom ratu. Gradu heroju dugujemo vječnu zahvalnost za život u slobodi. Navik on živi ki zgine pošteno”, napisao je Mihanović.