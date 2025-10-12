Ante Gotovina slavi 70. rođendan: Heroj, simbol i čovjek koji je zaplakao uz Thompsonovu pjesmu

Ante Gotovina, jedan je od najistaknutijih hrvatskih generala i heroja Domovinskog rata danas slavi svoj okrugli 70. rođendan.

Obitelj mu je rodom s Pašmana, točnije iz mjesta Tkon. Majku je izgubio kad je imao tri i pol godine od eksplozije mine kojom se u blizini kuće lomio kamen. Otac mu je dalmatinski ribar.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Obitelj se iz Pašmana preselila u Pakoštane, a brigu o djeci preuzela je teta Marija Miočev. Najpoznatiji je po vođenju operacije "Oluja" u kolovozu 1995., koja je rezultirala oslobađanjem velikog dijela okupiranog teritorija Hrvatske.

S povratkom u Hrvatsku, Gotovina je postao jedna od ključnih figura u obrani i oslobađanju domovine. Međutim, Gotovina je nakon rata bio optužen pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu, što je izazvalo duboke podjele u hrvatskom društvu, piše Net.hr.

Nacionalni heroj

Suočen s optužbama za zločine počinjene tijekom operacije "Oluja", Gotovina se nekoliko godina skrivao, no 2005. godine je uhićen. Proces u Haagu završio je oslobađajućom presudom 2012. godine, kada je sud utvrdio da Gotovina nije kriv za optužbe. Oslobađanje Gotovine izazvalo je slavlje diljem Hrvatske te je i danas jedan od najvećih nacionalnih heroja.

Nakon što je oslobođen, povukao se iz javnog života te se posvetio obiteljskom životu i poslovima vezanim uz ribarstvo.

Među zadnjim pojavljivanjima pred televizijskim kamerama, upravo je pred našim - kamerama RTL-a Danas i zaplakao.

Dok je nakon svečanog mimohoda u pozadini svirala Thompsonova pjesma "Ako ne znaš šta je bilo", kamere Net.hr ulovile su Antu Gotovinu kako briše suze. Reporterka Dajana Šošić htjela mu je postaviti pitanja za vrijeme emisije uživo, Gotovina je poželio čuti pjesmu do kraja prije razgovora. Vidno su ga svladale emocije, a zatim je svu svoju pažnju posvetio reporterki.

VIDEO pogledajte ovdje.

Na pitanje što ga je najviše dojmilo na mimohodu, rekao je:

"Ovaj mimohod je dokaz da važne datume i simbole države na jedan svečan i veličanstven način samo mogu obaviti naše oružane snage. Time su oni i čuvari tradicije. Njihova glavna i temeljna zadaća je čuvanje naše suverenosti i naše sigurnosti", poručio je.