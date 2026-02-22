Ante Delija upisao drugi poraz zaredom

Gotovo puna četiri mjeseca nakon kontroverznog poraza od Walda Cortesa-Acoste, najbolji hrvatski teškaš Ante Delija ponovno se našao u UFC-ovom kavezu. 35-godišnji Ante tražio je svoju drugu UFC pobjedu u trećem nastupu, a ukupno gledajući, Deliji je ovo bio 34. MMA nastup. Nasuprot njega našao se Sergej Spivak (17-6-0 uoči meča, 8-6 UFC). Delija je u meč ušao s devetog mjesta u poretku izazivača unutar teške kategorije, dok je Spivak branio sedmo mjesto, piše Fight Site.

Delija je prije nekoliko u intervjuu za Fight Site istaknuo kako je taktika držati se na sredini kaveza, izbjegavati klinč uz ogradu kaveza te iskoristiti prednost u brzini i eksplozivnosti. Vrlo rano Delija se boksački pokušavao nametnuti Spivaku. Tijekom prvih 30 sekundi povezao je nekoliko dobrih kombinacija, ali nije ni Spivak ostao dužan i Delija je zadobio manju posjekotinu na čelu.

Moldavac je pokazivao značajan udarački napredak

Spivak i Delija tijekom prvih nekoliko minuta meča uglavnom su razmjenjivali prednje direkte dok su ostale udarce dobro eskivirali. Moldavac je pokazivao značajan udarački napredak u odnosu na neke prošle mečeve i dobro je parirao našem teškašu. U drugoj polovici prve runde posjekotinu na licu zadobio je i Spivak te se šteta počela očitovati i s njegove strane. No, Deliji je krv potekla i iz nosa, a Michael Bisping s komentatorske pozicije isticao je kako je Spivak "uneredio" Delijino lice. Statistički je Spivak pogodio blago više značajnih udaraca u prvoj rundi i svakako nismo očekivali da će "Polar Bear" biti tako dobar u borbi na nogama. Vidljivo je poradio na rupama u svojoj igri.

Početak druge runde donio je nastavak zbivanja iz prve runde. Spivak i Delija držali su se sredine kaveza, nijedan od dvojice teškaša nije inicirao hrvačke razmjene. Delija se i dalje držao svoje prvotne taktike, a Spivak se očito osjećao ugodno u borbi na nogama i nije težio klinču i pokušajima rušenja. Dvije minute unutar druge runde Spivak je lijepo povezao prednji i stražnji direkt, ali Delija je postajao sve agresivniji i tjerao je Spivaka na povlačenje. Sredinom runde natjerao je Spivaka sve do ograde, pokušao ga je konkretnije ugroziti, ali Spivak je eskivirao njegove pokušaje.

Jako dobro je Spivak radio prednjim direktom, ali Delija kao da nije bio naročito zabrinut njegovim udarcima. Konstantno je išao prema naprijed, a dvije minute prije kraja druge runde konačno je Delija došao do nešto konkretnije serije udaraca. Lijepo je pogodio Spivaka dvama udarcima, Moldavac je prekrio lice rukama, Delija je nizom udaraca pokušavao poslati Spivaka u nokdaun, ali Moldavac je ostao na nogama, nakratko se upustio u "divlju" razmjenu, a zatim je došlo do klinča koji je usporio akciju. Spivak je pritisnuo Antu uz ogradu, Delija je uzeo malo vremena za predah jer Spivak nije bio naročito aktivan, a dojam je kako je Ante mogao usporiti tempo jer je u ostatku runde ipak bio bolji i konkretniji.

All clean on the cards 🧼 Serghei Spivac earns the UD victory! [ #UFCHouston | LIVE NOW on @ParamountPlus ] pic.twitter.com/fydR2tdvMo — UFC (@ufc) February 22, 2026

Uspio je napraviti prostor i vratiti se na noge

U pauzi između rundi Stipe Drviš rekao je Deliji da izbjegava klinč pod svaku cijenu. Delijin boksački trener rekao je Anti da je bolje i da se "gledaju s distance", ali nikako da ne ulazi u klinč s Moldavcem kojem je to jedan od najjačih segmenata igre.

Dobro je Spivak kondicijski izgledao početkom treće runde. Znatno frekventnije je bacao udarce dok je Delija ušao nešto sporije u posljednju dionicu, koristivši početak runde za dodatni predah i pronalazak snage za posljednjih nekoliko minuta meča. Bilo je jasno kako su u treću rundu ušli s neriješenim rezultatom 19-19 i treća runda bila je odlučujuća.

Pokušao je Spivak rušiti Deliju dvije minute unutar treće runde. Imao je Antu uz kavez, gradio je poziciju za ruešnje i na koncu je uspio doći do toliko željenog rušenja. Nisu stvari izgledale dobro po Deliju. Umor se očitovao na njemu, a još se našao i u donjoj poziciji protiv jednog od boljih "grapplera" u kategoriji.

Minutu i 50 sekundi prije kraja meča Delija je uspio odvojiti Spivaka, napraviti prostor i vratiti se na noge. 90 sekundi pretkraj meča Ante se potpuno odvojio i iz klinča te je morao krenuti na sve ili ništa. Bilo je to ključnih 90 sekundi za Antu da napravi prevagu i većom štetom preokrene rundu u svoju korist.

Pokušao je Ante pritiskati i pronaći taj jedan udarac kojim bi eventualno poslao Spivaka u nokdaun, ali nije bilo snage za nešto takvo. Bio je ovo meč u poprilično visokom tempu, iscrpljujuć za obojicu i neke konkretnije akcije nije bilo tijekom posljednjih 30-ak sekundi.

Po završetku meča dojam je bio kako će pobjeda ipak pripasti Spivaku. Prve dvije runde bile su više nego jasne, druga je pripala Deliji, prva Spivaku, ali i u toj trećoj Moldavac je bio nešto svježiji i konkretniji te je napravio dovoljno za uzeti pobjedu u ovom meču.

Kontroverzni obrat meča

Jednoglasnom odlukom sudaca (30-27, 29-28 x2) Spivak je došao do 18. pobjede u karijeri te ukupno devete u UFC-u. Delija s druge strane upisuje osmi poraz u karijeri te drugi u svom trećem UFC nastupu. Nije jasno kako je jedan sudac dao sve tri runde Spivaku, ali nije naročito ni bitno za konačni ishod.

Velika šteta što se Ante našao u gubitničkom nizu prvi put u karijeri. Početkom 11. mjeseca Delija je nakratko slavio pobjedu nad Cortesom-Acostom i trebao je ući u top 5 izazivača unutar teške kategorije. Kontroverzni obrat tog meča, a zatim i poraz od Spivaka značajno udaljuju Deliju od samog vrha teške kategorije, ali vjerovat ćemo u njegov povratak. 35-godišnji Ante prolazio je i kroz znatno teže periode u svojoj karijeri, vjerujemo kako može pronaći izlaz i iz ovakve situacije, piše Fight Site.