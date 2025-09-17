Ante Delija u Dubrovniku s malim borcima podijelio znanje i trikove

Nakon spektakularnog ulaska u top 10 svjetskih UFC teškaša, Dubrovčanin Ante Delija vrijeme uoči priprema za iduću borbu proveo je u rodnom Dubrovniku. Mlađim članovima dubrovačkog MMA kluba Gladijator "Maro Perak", gdje je i počelo njegovo putovanje prema vrhu UFC-a, tom je prilikom pokazao svoje borilačke trikove, piše HRT.

Zaslužene ovacije za Antu Deliju, devetog UFC borca na svijetu u teškoj kategoriji. U dubrovačkom MMA klubu Gladijator "Maro Perak", čiji je član, dočekan je kao prava zvijezda.

- Dugo godina sam radio, imao sam težak put, na kraju sam došao tamo u top deset, što je neizbrisiv trag za općenito Hrvatsku i za naš grad i za naš klub, kazao je Delija.

Upravo su ga neki od prijatelja iz kluba bodrili u Parizu, u kutu oktagona, gdje je tehničkim nokautom svladao Marcina Tyburu i plasirao se u vrh UFC-a.

- Pokazao se u odličnom svjetlu, tako da, ja ne sumnjam da je on sigurno u top pet, tako da, vidit ćemo. 6'33'' Vidit ćemo što sljedeće borbe nose, ali, mislim, očekujemo od njega još veće stvari, izjavio je Kristijan Perak, predsjednik UFK Gladijator "Maro Perak".

Osobito su mu se razveselili najmlađi članovi kluba, s kojima je podijelio svoje znanje.

- Volim kad imamo naše borce i lijepo je vidjeti da smo poznatija država, kazao je Adriano Markišić, UFK Gladijator "Maro Perak".

- Treniramo i volim borilačke sportove. Ide odlično, naveo je Ante Knego, UFK Gladijator "Maro Perak".

- Stvarno krasno, bilo je predobro, možda i ja nekad budem tu, smatra Toma Bilić, UFK Gladijator "Maro Perak".

- Jedan ispravan, pravi put, mislim da je borilački sport najbolji mogući put za razvitak djece. Ja znam da je mene spasio i predložio bih svakom roditelju da upiše dijete na borilački sport, izjavio je Delija.

Još nema službene potvrde iz UFC-a, no pred Antom je nova borba već za mjesec i pol u Las Vegasu. Prema najavama, nastupit će u glavnoj borbi večeri protiv Dominikanca Acoste. Priprema se uz trenutačnog UFC prvaka Toma Aspinalla, a u isto vrijeme inspirira nove naraštaje hrvatskih, osobito dubrovačkih MMA boraca.