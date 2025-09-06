Ante Delija nokautirao poznatog Poljaka u svom UFC debiju

Po prvi put u karijeri hrvatski MMA teškaš Ante Delija nastupio je u UFC-u. Njegov debi na Fight Nightu u Parizu završio je spektakularnim nokautom, a njegova žrtva bio je sedmi teškaš UFC-OVE rang ljestvice - Marcin Tybura. Dubrovčanin je za samo dvije minute porazio poznatog UFC borca i to na kakav način! Žestoko se Delija obrušio na Tyburu serijom preciznih udaraca koji su bili previše za iskusnog Poljaka, piše Gol.hr.

Tybura i Delija dobili su svoje mjesto na UFC Fight Nightu u Parizu tek u uvodnom dijelu programa. Možda je to bilo razočaranje za neke, no sigurni smo kako ćemo uskoro novog Hrvata u UFC-u gledati u glavnom dijelu neke UFC večeri.

Ostvario svoj san

Ante je prema oktogonu hodao na pjesmu Daleke Obale ''Mojoj lijepoj zemlji Hrvatskoj'', a u kutu mu je bio Stipe Drviš te UFC zvijezda Tom Aspinall s kojim Delija trenira.

Delija je s 35 godina ostvario svoj san. Ne samo da je napokon nastupio u UFC-u nego je debitirao nokautom što će mu sigurno biti ulaznica za još jači meč u bliskoj budućnosti.

''Moj debi je ovdje, radio sam 20 godina za ovaj trenutak. Ovo je moj san. Hvala vam Francuzi, hvala vam prijatelji koji stre došli navijati ovdje. Hvala i Tomu Aspinallu, hvala mom treneru i mojoj ženi. Borio sam se s Tyburom prije deset godina i slomio nogu kao Anderson Silva, a sada smo se borili u UFC-u, nevjerojatno, tako sam sretan."

Zanimljivo, Delija je prije pet godina umalo debitirao u elitnoj MMA organizaciji. Tada je dobio ponudu UFC-a da uskoči u meč sa Cirylom Ganeom, ali PFL je stopirao tu borbu jer je Dubrovčanin imao ugovor s konkurentskom američkom organizacijom.

Tybura nije bilo tko u UFC-u. Stigao je tamo prije deset godina upravo nakon meča s Delijom, kada je Ante doživio tešku ozljedu noge. Bila je sudbina da mu Delija vrati deset godina kasnije u svom debiju.

WHAT A DEBUT 🇭🇷 🧨 #UFCParis Ante Delija gets the first round KO over Marcin Tybura! Watch our prelims LIVE NOW on @UFCFightPass 📺 pic.twitter.com/eeXBlzW6ko — UFC Europe (@UFCEurope) September 6, 2025