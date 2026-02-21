Ante Delija: "Moram iskoristiti novu priliku. Nokautirat ću Spivaka unutar dvije runde"

Houstone, imamo problem. Jedna je to od najpoznatijih rečenica u (svemirskoj) povijesti čovječanstva i pop-kulturi uopće, a čija bi modificirana verzija, u borilačkom kontekstu, ovog vikenda mogla glasiti: Houstone, imamo Hodajuću Nevolju. Najveći grad američke savezne države Teksas, naime, u noći sa subote na nedjelju (prema hrvatskom vremenu) bit će poprištem UFC Fight Night priredbe, a na kojoj će se, među ostalima, boriti i naš Ante Delija (26-7). Stasitom Dubrovčaninu bit će to ukupno treći nastup pod svjetlima najveće svjetske MMA promocije, a u oktogonu Toyota Centra dočekat će ga moldavski teškaš Sergej Spivak (17-6).

Tim povodom Delija nam se i osobno javio iz Houstona te u ekskluzivnom razgovoru podijelio s nama svoja najsvježija razmišljanja vezana uz predstojeći okršaj s Polarnim Medvjedom, ali i uz sve ono što mu je prethodilo, piše Fightsite.

"Slučaj Cortes-Acosta" (do daljnjeg) arhiviran

- Osjećam se odlično. Pripreme su bile teške i naporne, radili smo jako dobro i vjerujem da će se to vidjeti u subotu - rekao nam je odlično raspoloženi Ante u uvodnom dijelu intervjua pa prokomentirao činjenicu da su mu tijekom pripremnog kampa u Engleskoj (u dvorani UFC-ovog "heavyweight" prvaka Toma Aspinalla) pomagali i istaknuti hrvatski borci Ivan Erslan i Martin Batur:

- Da, pripreme sam odradio u Manchesteru, a tamo su mi došli pomoći i Ivan i Martin. U međuvremenu je Martin dogovorio i borbu na FNC 28 priredbi tako da su naši zajednički treninzi i njemu dobro došli.

U nastavku smo se nakratko osvrnuli i na Delijin dosadašnji put pod okriljem UFC-a. Nakon što je prošlog rujna, u svom trijumfalnom pariškom debiju, uraganski prošao kroz Marcina Tyburu, već u studenom je upisao drugi nastup, koji je, pak, ostao zapamćen po jednoj od najvećih kontroverzi u povijesti UFC-a. Ante se, podsjetimo, borio s Waldom Cortesom-Acostom i praktično ga već pobijedio prekidom u prvoj rundi, a onda je, uslijed konfuzne i nikad viđene situacije u kavezu američke promocije, bio prisiljen nastaviti borbu s Dominikancem, da bi, na koncu, on bio taj koji je izgubio tehničkim nokautom. Takav suludi ishod, na kraju krajeva i nepravda, mnoge bi zasigurno poljuljali i izbacili iz idealnih tračnica, no ne i najboljeg hrvatskog MMA teškaša...

- Velika šteta, ali tako je kako je. Žalba nije usvojena, stvari se ne mogu popraviti i na meni je samo da idem dalje. Nisam puno žalovao, brzo sam dobio novu priliku i to treba iskoristiti, a onda, tko zna, možda se nekad dogodi i revanš s Cortesom-Acostom - rekao nam je Walking Trouble pa odgovorio na naše pitanje je li ga cijela ta situacija dodatno motivirala da još jače zapne i pokaže svijetu što sve može:

- Motivacija je ista od prvog dana, uvijek dajem svoj maksimum i, iskreno, teško da mogu više od ovoga.

"Gameplan" za Spivaka

Nakon što je "slučaj Cortes-Acosta" pohranjen (barem do daljnjeg) u arhivu, fokus smo stavili na Delijinog sljedećeg protivnika, a to je, kako rekosmo, Sergej Spivak. Moldavski teškaš svoj je UFC debi odradio još početkom svibnja 2019., kada je izgubio prekidom u prvoj rundi od Walta Harrisa, a do danas je upisao ukupno 14 mečeva u oktogonu najveće svjetske MMA promocije, uz omjer 8-6, te pobjede nad imenima kao što su Derrick Lewis, Marcin Tybura (koji ga je jednom i svladao), Aleksej Oleinik, Augusto Sakai, Tai Tuivasa i ostali. Trenutačno je Spivak sedmoplasirani borac u UFC-ovom teškaškom poretku (Delija je, s druge strane, deveti) i u Houston dolazi nakon dva vezana poraza od Jailtona Almeide (tehnički nokaut) i sveprisutnog Cortesa-Acoste.

- Smatram da je dobar borac i da ima jako dobar grappling. Koristi, također, judo bacanja i to mu jako dobro ide, a u posljednje vrijeme je i boksački napredovao. Mislim da će njegov cilj biti srušiti me na pod i tamo zadržati, no vjerujem da sam brži i eksplozivniji borac od njega, u tome vidim svoju prednost. Pokušat ću držati sredinu kaveza i izbjegavati borbu na žici - analizirao je 35-godišnji Dubrovčanin svog četiri godine mlađeg protivnika pa otkrio kakav ishod u konačnici očekuje:

- Mislim da ću ga nokautirati unutar dvije runde.

Aspinallova zdravstvena situacija

Budući da je Deliji, kao što je rečeno, ovo treća borba pod okriljem UFC-a, provjerili smo i je li se već navikao na još uvijek pomalo novo okruženje, odnosno na sve što nose nastupi u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji...

- Odlično mi je, zaista uživam i od prve sam borbe spreman na sve što donosi najveća svjetska MMA promocija – zadovoljan je bio Ante pa odgovorio na pitanje o tome kako provodi dane u tjednu borbe, neposredno uoči samog meča:

- Puno je obaveza u "fight weeku" prema UFC-u, tako da uglavnom lagano treniram i pokušavam što je moguće više odmoriti.