Ante Bačić Baćo novi ministar?

Emisiju možete pogledati ovdje:



Banožić je prijavljen za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom iz nehaja. Odvjetnik Fran Olujić kazao je pak da kvalifikacija oko toga hoće li se raditi o kaznenom djelu iz nehaja ili namjeri nije još do kraja utvrđena.

"Policijska uprava vukovarsko-srijemska u priopćenju za javnost izvijestila je da podnosi kaznenu prijavu zbog kaznenog djela izazivanja nesreće iz članka 227. Kaznenog zakona. U slučaju smrtnih posljedica, kao što je ovdje slučaj, zakonodavac je predvidio dvije situacije - ako je riječ o nehaju, onda je predviđena kazna od jedne do osam godina zatvora, a ako se ne radi o nehaju, predviđena kazna je od 3 do 15 godina zatvora", kazao je Olujić i napomenuo da su za takva kaznena djela nadležni županijski, a ne općinski sudovi, donosi HRT.

"Teško je prognozirati kako će se stvari razvijati jer to ovisi o nizu faktora. Za očekivati je da će Državno odvjetništvo i formalno pokrenuti istragu. Od tog trenutka tek i počinje kazneni postupak protiv Banožića. U toj istrazi bit će potrebno provesti prometno vještačenje, ali eventualno i druge vrste vještačenja, u obzir dolazi i meteorološko vještačenje jer tvrdi se da je bila magla", kazao je među ostalim Olujić. Istaknuo je da o tome, ali i drugim faktorima ovisi hoće li u kvalifikaciji kaznenog djela biti nehaj ili neće.

Oujić: Rano je govoriti o mogućim kaznama za Banožića

Preuranjeno je govoriti o tome koliko bi godina zatvora mogao dobiti Banožić, kaže Olujić. Tvrdi da postoji opcija i da ne mora ići u zatvor ako se utvrdi da je riječ o "djelu iz nehaja". Dodao je kako je bitno i je li osoba recidivist ili nije te da Banožić vjerojatno nema mnogo prekršaja upravo zato što je posljednjih godina bio ministar pa su ga uglavnom vozili. Pojašnjava kako su moguće zatvorska kazna, uvjetna kazna ili pak pod određenim uvjetima rad za opće dobro na slobodi.

Istaknuo je da ga teške tjelesne ozljede neće osloboditi odgovornosti niti će mu u znatnoj mjeri zbog toga bila smanjena kazna.

Husinec: Otegotna okolnost Banožiću je što je poznata osoba

Stalni sudski vještak za promet Goran Husinec kazao je da su otežavajuće okolnosti Mariju Banožiću to što je poznata osoba pa bi zato trebao biti primjer drugima, a trenutačno se o njemu govori u svim medijima.

Da je to bila neka nepoznata osoba, Husinec smatra da za sudar ne bismo ni znali. Možda bi se tek kratko izvijestilo o nesreći.

Brzina vožnje nije bila velika, kaže, jer tragova kočenja nema.

"Jednostavno, sudar se dogodio u magli tako brzo da nijedan vozač nije stigao reagirati", tvrdi Husinec i dodaje kako je brzina bila oko 80 km/h.

Odvjetnik Olujić istaknuo je pak da se Banožića treba tretirati kao svakog drugog građanina jer smo svi jednaki pred zakonom. Naglasio je da činjenica što je bio ministar u trenutku prometne nesreće ne bi smjela utjecati na kazneni postupak.

Husinec: Branik je Banožiću spasio život

Govoreći o tome što bi trebalo učiniti ako iz suprotnog smjera ide automobil koji pretječe kamion, Husinec je rekao da ne treba pretjecati, nego treba voziti iza drugog vozila, pratiti njegova svjetla. Ako vam netko dolazi iz suprotnog smjera, uvijek je bolje naglim trzanjem udesno otići u neko polje, dodao je.

Husinec je napomenuo kako je sigurno da je branik Mariju Banožiću spasio život, donosi HRT.

"Taj branik prebacuje silu na dva kraka šasije i kod takvih sudara takav branik puno pomaže jer nije došlo do dubljeg proboja u karoseriju vozila. On je imao i gore krovni nosač od željeza koji mu je spasio da se krov ne savija jer znamo po ozljedama da je on ipak glavom dotaknuo krov kabine vozila. Da se taj krov pomaknu desetak centimetara, bilo bi strašno jer bi jako glavom udario u krov i mislim da ne bi preživio. To što je auto bio ojačan, to mu je spasilo život", rekao je Husinec.

Suđenje ne bi trebalo dugo trajati, rekao je Olujić. Ovisit će, kaže, o trajanju same istrage.