Ante Alduk sve bliže naslovu prvaka s impresivnom pobjedom u Ilirskoj Bistrici!

Na 31. izdanju GHD Ilirska Bistrica 2025, hrvatski vozač Ante Alduk ostvario je sjajnu pobjedu u svojoj klasi, čime je dodatno povećao svoje šanse za osvajanje naslova prvaka Hrvatske u grupi 4!

Na ovoj prestižnoj utrci, koja je okupila više od 250 vozača iz cijele Europe, Alduk je pokazao iznimnu brzinu i preciznost, ostavljajući konkurenciju iza sebe.

"Zahvaljujem se svim svojim vijernim pratiteljima i sponzorima; Innecto, Kocka Nautika MetaMate, Matuško vina, Bagerkop Rauš, Termodinamika, Termoguard, Rivalitas auto dijelovi, Mičunović medical, TooFast, Nosić gume, Ruščić Performance, Vodoskok, TTM strojna obrada, Regisnovus, White Power, Polić tunning, Buličić motorsport i svome Alduk racing timu", poručio je.

Čestitke Anti Alduku i svim vozačima na izvrsnim vožnjama!