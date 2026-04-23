Ansambl Lukačić otvara Međunarodni zborski festival Cro Patria 2026. koncertom u Katedrali sv. Dujma

Ansambl Lukačić profesionalni je ansambl ostvaren u suradnji glazbenika iz Splita i Zagreba, a djeluje od 2023. godine pod udrugom Schola cantorum Split. U cilju izvođenja i promocije rane glazbe hrvatskih korijena po prvi put se predstavio publici koncertom u okviru 6. Međunarodnog festivala pjesme SING (in) SPLIT. Ansambl Lukačić povezuje istaknute skladatelje 16. i 17. stoljeća koji djeluju na tlu povijesnih hrvatskih zemalja i u svojim duhovnim skladbama svjedoče kako o „staroj“ praksi prima prattica, tako i o onoj „novoj“, seconda prattica. Na repertoaru su isti naslovi Jelića i Cecchinija (Dixit Dominus), Lukačićevi jednoglasni, dvoglasni, troglasni i peteroglasni moteti, frotole Andrije Motovunjanina, dok zrelost renesanse polifonije zorno prikazuje Skjavetićev motet (Asperges me, Domine ). Ansambl je osnovala i vodi dirigentica Sara Dodig Baučić.

Koncert se održava u subotu, 25. travnja u 20 h, u katedrali sv. Dujma u Splitu.

Ovim koncertom započinje obilježavanje 30. izdanja Međunarodnog zborskog festivala Cro Patria 2026., unutar kojeg se od prošle pa zaključno do kraja 2027. obilježava 440 godina od rođenja Ivana Marka Lukačića, našeg najpoznatijeg baroknog skladatelja, po kome je ovaj ansambl dobio ime. Naime, točan datum rođenja nije poznat, ali se stavlja u rasponu od 1585. do 17. IV. 1587., kada je poznato da je Lukačić u Šibeniku kršten.

1620. Lukačić je imenovan gvardijanom samostana sv. Frane (na obali) i postao maestro di cappella i orguljaš splitske katedrale u službi nadbiskupa Sforze Ponzonija. Te je dužnosti obavljao gotovo trideset godina, do smrti. U splitskome je samostanu podučavao glazbu, a kao glazbenik gostovao je višekratno i u Šibeniku. Lukačić je ostavio samo jednu zbirku svojih skladbi, tiskanu pod naslovom Svete pjesme (Sacrae cantiones) 1620. u Veneciji u tiskari Angela Gardana. Zbirka sadrži 27 duhovnih koncerata (moteta), od kojih je šest za jedan glas, 14 za dva glasa, tri za tri glasa, dva za četiri glasa, jedan za četiri ili pet glasova i jedan za pet glasova, sve uz pratnju orguljskoga basso continuo.

Ivan Marko Lukačić preminuo je 1648. godine u Splitu, a pokopan je uz grob Marka Marulića u crkvi svetog Frane na Obali, u čijem samostanu je 30 godina obnašao dužnost gvardijana.

Festival Cro Patria jedinstveni je festival koji promovira zborsko pjevanje i suvremeno zborsko stvaralaštvo, a održava se kontinuirano od 1995. Festival od samog početka podržavaju Ministarstvo kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinska županija, Grad Split i Turistička zajednica grada Splita. Koncertni se programi često realiziraju u suradnji sa Muzejom grada Splita.

Osim ansambla Lukačić, 27. lipnju u crkvu sv. Frane na Obali u goste stiže i Mješoviti Pjevački Zbor INA, koji ovu godinu obilježava 50 godina postojanja i djelovanja.