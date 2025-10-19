Anketa: Većina Nijemaca želi da se vojno sposobni Ukrajinci vrate u svoju zemlju

Većina Nijemaca protivi se isplati socijalne pomoći svim ukrajinskim izbjeglicama i smatra da bi se vojno sposobni muškarci trebali vratiti u domovinu, pokazalo je najnovije istraživanje instituta INSA, koje prenosi Europska Pravda.

Istraživanje, provedeno 16. i 17. listopada na uzorku od 1003 ispitanika, otkrilo je jasan stav njemačke javnosti. Na pitanje trebaju li sve ukrajinske izbjeglice primati socijalnu pomoć, čak 66 posto odgovorilo je negativno. Samo 17 posto ispitanika podržava takvu mjeru, dok je 7 posto bilo ravnodušno, a 10 posto nije ponudilo odgovor.

Sličan je stav i po pitanju povratka vojno sposobnih muškaraca u Ukrajinu. Velika većina, njih 62 posto, smatra da bi se trebali vratiti u domovinu. Protivljenje takvoj ideji izrazilo je 18 posto anketiranih, 8 posto je bilo neodlučno, a 12 posto nije odgovorilo na pitanje.

Oko 700 tisuća Ukrajinaca ima pravo na socijalnu pomoć

Ovi rezultati dolaze u vrijeme intenzivnih političkih rasprava u Njemačkoj. Podaci Savezne agencije za zapošljavanje iz ožujka ove godine pokazuju da je 701.000 Ukrajinaca imalo pravo na socijalnu pomoć. Od tog broja, 502.000 su radno sposobni građani u dobi od 15 do 66 godina, prenosi Index.

Još u kolovozu, njemačka vlada pripremila je nacrt zakona o smanjenju državnih isplata novopridošlim izbjeglicama.

Bavarski premijer Markus Söder također je pozvao na ukidanje naknada poznatih kao 'Bürgergeld' za Ukrajince, tvrdeći da socijalna davanja odvraćaju mnoge od traženja posla. S druge strane, podaci objavljeni 15. listopada pokazuju da je broj zaposlenih ukrajinskih izbjeglica u Njemačkoj značajno porastao u posljednje dvije godine.