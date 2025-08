ANKETA Treba li Šego ostati u Hajduku?

Kako smo ranije pisali, Hajduk je u nedjelju upisao nova tri boda protiv Istre 1961 na Poljudu na početku nove sezone slavivši rezultatom 2:1, odnosno golovima Benrahoua i Karačića, a u četvrtak su nakon drame uspjeli izboriti i 3. pretkolo Konferencijske lige. Bijelima se (konačno) ove godine osmjehnula sreća sa ždrijebom u Europi pa bi, ako prođu Dinamo Tiranu, igrali playoff protiv pobjednika iz susreta danskog Silkeborga i poljskog Jagiellonija. Gledajući moguće scenarije i usporedivši ih s viđenim na terenu, navijači Hajduka nemaju pretjeranog razloga za brigu, dok pojedinci u redovima Hajduka nisu zadovoljni svojom minutažom.

Upisao tri nastupa

Kako smo ranije objavili, iz nepouzdanih, ali bliskih izvora Klubu, šuška se da bi napadač Michele Šego tražio minutažu negdje drugdje. Nezadovoljan (ne)količinom igranja, mladi će napadač još teže dolaziti do minuta nakon dolaska Ante Rebića kao najnovijeg pojačanja na Poljudu. Govori se da je već pričao sa sportskim direktorom Vučevićem o potencijalnom odlasku iz Hajduka.

Šego se u Hajduk vratio iz Varaždina u siječnju ove godine i tada je potpisao ugovor do ljeta 2028. Svoj je prvi nastup u bijelom dresu upisao sa 17 i pol godina u 5:0 pobjedi protiv Cibalije u Vinkovcima 11. veljače 2018. godine. Svoj je (za sada) jedini pogodak zabio na gostovanju kod Istre 1961 u Puli 9. svibnja 2018. Od 2020. do odlaska iz Hajduka igrao je na posudbama u Slaven Belupu, slovenskom Bravu, Dugopolju i Varaždinu kamo je na koncu transferiran te je u posljednje dvije sezone igrao najbolji nogomet karijere, no nakon dolaska u redove Bijelih, postao je gotovo neprepoznatljiv u odnosnu na Šegu iz Varaždina.

Vjerojatno bih igrao duplo manje da nije bilo produžetaka

Dalmacija Danas ranije je objavila da je ove je sezone upisao tri nastupa u kojima je dobio sve skupa 84 minute. U prvoj je utakmici protiv Zire dvadeset minuta, a u uzvratu 36, s tim da je u drugoj utakmici ušao u 86. minuti, no ona je završena nakon produžetaka. Vjerojatno bih igrao duplo manje da nije bilo produžetaka, ali svakako nije krenuo od prve minute kod trenera Garcije, dok je drugačija je stvar bila kod trenera Gattusa: u 17 je odigranih utakmica čak u 11 krenuo od prve minute.

Pitamo vas, je li Šego zaslužio ostati u Hajduku i treba li dobiti veću šansu u Klubu? Odgovorite nam u anketi...

