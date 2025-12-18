ANKETA Podržavate li gradonačelnicu koja je uklonila HOS-ov mural?

Socijaldemokratska partija Hrvatske izrazila je punu podršku saborskoj zastupnici i gradonačelnici Supetra Ivani Marković u postupanju vezanom uz uklanjanje spornih dijelova murala na javnoj površini u tom gradu.

Iz SDP-a podsjećaju da je mural, koji je u početku bio posvećen Jean-Michelu Nicolieru, naknadno nadopunjen porukom za koju navode da je protuustavna, i to bez ikakve suglasnosti Grada Supetra ili nadležnih službi. Takvi sadržaji na javnim površinama, poručuju iz stranke, nisu prihvatljivi u demokratskom i pravno uređenom društvu te su u suprotnosti s Ustavom Republike Hrvatske i važećim zakonima.

U stranačkom priopćenju ističe se i kako se političko neslaganje i kritika vlasti mogu i moraju izražavati isključivo demokratskim i zakonitim putem, a ne, kako navode, zastrašivanjem, samovoljom ili nametanjem volje manjine.

SDP naglašava da se zalaže za društvo u kojem nema mjesta ekstremizmu, prijetnjama i kršenju zakona, te smatra da lokalne vlasti imaju pravo i obvezu štititi javni prostor i sigurnost građana. Postupanje gradske uprave Supetra ocijenjeno je odgovornim, zakonitim i usmjerenim na zaštitu interesa zajednice.

