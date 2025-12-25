Anketa: Jeste li okitili plastičnu ili prirodnu jelku?

Stigao je Božić, a mnogi su ovih dana imali dilemu - plastična ili prirodna božićna jelka? Dok jedni ne mogu zamisliti blagdane bez mirisa borovine i iglica po podu, drugi se radije odlučuju za praktičnost i dugotrajnost umjetne jelke.

Zagovornici prirodne jelke ističu autentičnost i poseban ugođaj koji donosi pravo drvce. Miris svježe jelke, kažu, ne može zamijeniti nijedna umjetna verzija, a mnogima je upravo to neizostavan dio božićne tradicije. S druge strane, mana je održavanje – opadanje iglica, zalijevanje i kraći vijek trajanja.

Ljubitelji plastičnih jelki naglašavaju praktičnost. Umjetna jelka traje godinama, ne zahtijeva posebnu brigu i lako se sprema nakon blagdana. Uz to, danas se mogu pronaći modeli koji izgledom sve više nalikuju pravim drvima. Protivnici, pak, smatraju da joj nedostaje “duša” i pravi božićni osjećaj.

