ANKETA Jeste li iznenađeni što se bivši ministar Vili Beroš vraća na stari posao u bolnicu?

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš ponovno je zaposlen kao neurokirurg u KBC-u Sestre milosrdnice. Službena potvrda stigla je u srijedu poslijepodne, a protukandidati sada imaju osam dana za eventualne žalbe.

Beroš se prijavio na radno mjesto koje je obavljao prije nego što je preuzeo dužnost ministra zdravstva. Iako je natječaj završio još prije dva mjeseca, odluka o zapošljavanju donesena je tek sada, jer se čekalo na formiranje Povjerenstva.

Na društvenim mrežama pojavile su se i burne reakcije. Na stranici “Medicinske sestre – medicinski tehničari” objavljeno je:

“Ako ste se pitali zašto se za neke može mijenjati cijeli zakon samo da bi Mali dobio posao, samo da se ne bi vratio u Sabor, dok je 15 tisuća ljudi umrlo, a nisu dočekali inkluzivni dodatak — to je dno dna našeg društva i slika bijede javnog zdravstva i socijalne skrbi.”

