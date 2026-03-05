ANKETA Je li sudac oštetio Hajduk?

Rijeka je nakon dramatične završnice na Rujevici pobijedila Hajduk 3:2 i plasirala se u polufinale SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, a nakon utakmice veliku pažnju izazvale su izjave trenera Hajduka Gonzala Garcije o suđenju.

Garcia je nakon završnog pogotka Rijeke dobio drugi žuti karton i isključenje. Objasnio je da je sucu Patriku Kolariću rekao da ode slaviti s domaćom momčadi.

"Zato što sam mu rekao da ode slaviti s njima. Vjerojatno mu se to nije svidjelo", rekao je Garcia.

Posebno je kritizirao odluku o kaznenom udarcu za Rijeku iz kojeg je postignut prvi gol, tvrdeći da takva situacija nije trebala biti sankcionirana.

"Rijeci je dao penal zbog navodnog igranja rukom našeg nogometaša. Međutim, to nije bilo za penal", kazao je.

Istaknuo je i da je u Hrvatskoj već imao slične situacije koje nisu bile dosuđene u korist njegove momčadi.

"Otkako sam u Hrvatskoj, imao sam deset takvih situacija s igranjem rukom suparničkih igrača i nikada nije dosuđen penal za moju momčad."

Dodao je da je o tim situacijama razgovarao i sa sucima na sastancima na kojima se objašnjavaju sudačke odluke.

"Uvijek su mi govorili da ovako nešto nije penal. Predsjednik sudačke komisije bio je Hrvat, sada je Francuz. Mogu dovesti Čečena, on će reći da ovo nije penal. Ali danas je dosuđen protiv nas."

