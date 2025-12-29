ANKETA Di ćete za Novu?

Klasične novogodišnje zabave sve češće gube privlačnost. Umjesto odbrojavanja do ponoći, mnogi planiraju mirnu večer kod kuće uz Netflix, pokazuje istraživanje provedeno među 3.000 ispitanika.

Prema podacima aplikacije Sunny, samo 24 posto ljudi želi Novu godinu dočekati u društvu drugih. Najveći dio ispitanika, njih 35 posto, planira večer provesti uz streaming sadržaj, 20 posto ide spavati ranije, dok će 10 posto vrijeme provesti na društvenim mrežama. Zanimljivo je da je čak četvrtina ispitanika izjavila kako bi radije otišla zubaru nego na novogodišnji doček.

Iznimka su pripadnici generacije Z, koji i dalje pokazuju najveću sklonost slavlju – 36 posto njih raduje se odlasku na novogodišnju zabavu.

Gdje ćete dočekati Novu godinu? Spavat ću

Bit ću doma s voljenim osobama

Idem na Rivu

Idem na privatni party

Putujem

Stručnjaci ovaj trend povezuju s rastućom ovisnošću o ekranima i promjenama u načinu društvenog povezivanja. Psiholog Iain Smith upozorava da digitalna povezanost sve češće zamjenjuje stvarna okupljanja, stvarajući svojevrsni „deficit zabava“.

Ipak, oni koji žele drugačiji doček ne moraju posezati za velikim planovima. Malo društvo, opuštena atmosfera, filmovi ili društvene igre često su sasvim dovoljni. Poruka je jasna – Nova godina više ne mora značiti spektakl, već večer provedenu onako kako vam zaista odgovara.