ANKETA DALMACIJE DANAS Kamikaza kroz splitsko raskrižje projurio u punoj brzini kroz crveno: Pogledajte snimku i recite nam što mislite!

rolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najtežih i najopasnijih prometnih prekršaja. Kazna za ovaj prekršaj iznosi od 390 do 2.650 eura, uz oduzimanje vozačke dozvole za recidiviste na najmanje 6, odnosno 12 mjeseci, te mogućnost izricanja kazne zatvora do 60 dana. To je određeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22. – dalje: ZSPC), koji u odredbama članka 58. do 62. uređuje promet na raskrižju, uključujući i postupanje u tzv. semaforiziranim raskrižjima.

Jedan nesavjesni vozač zabilježen je kamerom postavljenom u drugom vozilu kako bez imalo opreza prolazi kroz crveno svjetlo na raskrižju u Splitu.

Snimka jasno pokazuje trenutak kada vozilo nastavlja vožnju unatoč crvenom svjetlu na semaforu, ugrožavajući ne samo sebe nego i pješake te druge vozače.

Riječ je o križanju Ulica Matice Hrvatske i Silvija Strahimira Kranjčevića u Splitu. Video je snimljen u večernjim satima.

Prolazak kroz crveno svjetlo jedan je od najopasnijih prometnih prekršaja, a kazne su visoke od 390 do 2.650 eura, uz mogućnost oduzimanja vozačke dozvole i zatvora za recidiviste. No, pitamo se, je li ovakva kazna dovoljna da vozače zaista odvrati od rizika?

