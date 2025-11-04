Anja Šimpraga poručila iz Splita: "U Hrvatskoj je, očito, dozvoljeno vikati 'za dom spremni', ali nije dozvoljeno – već se zabranjuje i smatra neprimjerenim – kada se održava kulturni događaj ljudi iz Srbije"

Unatoč sinoćnjem incidentu u dvorani Gradskog kotara Blatine – Škrape, Dani srpske kulture u Splitu, koje organizira Srpsko kulturno društvo Prosvjeta, nastavljaju se prema planu. Iz organizacije poručuju da ih napad huligana, koji su s uzvikom "za dom spremni" pokušali prekinuti folklorno-dramsku večer, neće spriječiti u održavanju kulturnog programa.

"Dani srpske kulture u Splitu, u organizaciji Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, nastavljaju se danas usprkos sinoćnjem napadu huligana, kada su uz ustaški pozdrav 'za dom spremni' upali u prostorije dvorane Gradskog kotara Blatine – Škrape kako bi spriječili održavanje folklorno-dramske večeri u sklopu otvorenja Dana", stoji u priopćenju SKD-a Prosvjeta.

Izložba u Marmontovoj i pojačana policijska prisutnost

Današnji program uključuje otvorenje izložbe "In Magica Mundi" autora Budimira Dimitrijevića, koja će biti postavljena u jednoj od galerijskih prostorija u Marmontovoj ulici. Na otvorenju će, uz domaćine iz Splita, sudjelovati i predstavnici srpskih organizacija iz Zagreba, među njima i Nikola Vukobratović, predsjednik SKD-a Prosvjeta.

Zbog sinoćnjeg incidenta, policija je pojačala prisutnost u središtu Splita. Manje skupine interventnih policajaca patroliraju Marmontovom ulicom i Rivom kako bi se osigurao miran tijek današnjih događanja. Iako je riječ o kulturnom programu, organizatori i građani ističu kako bi događaj trebao proteći u miru i biti "sve osim događaja visokog rizika".

Anja Šimpraga, saborska zastupnica Samostalne demokratske srpske stranke iz Splita, izjavila je: "Teško mi je vjerovati da svjedočimo ovakvim nasilnim situacijama u 2025. godini. U Hrvatskoj je očito dozvoljeno vikati 'za dom spremni', ali nije dozvoljeno, već se zabranjuje i smatra neprimjerenim kada se održava kulturni događaj ljudi iz Srbije. Drago mi je što su svi osudili ovaj događaj i nadam se da ovakvo ponašanje neće postati svakodnevna pojava. Mi smo ovdje da doprinosimo ovom društvu i miru u Republici Hrvatskoj. Vratimo duha u bocu, jer situacija za pripadnike srpske nacionalne manjine, ali i za cijelo društvo, nije dobra", rekla je.