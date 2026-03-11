Animator i ilustrator Devon otvara jedanaesti ciklus Mladi izlažu

Prvu izložbu u jedanaestom ciklusu "Mladi izlažu" u Zoni otvorit će ilustrator i animator Ivan Ivanović, umjetničkog imena Devon. Otvorenje izložbe je u petak, 13. ožujka, u 18 sati, a može se pogledati do 24. travnja. U programu otvorenja održat će se prigodna radionica i razgovor s autorom.

- Digitalno stvorene priče i likovi svojim karikaturama, bojama i gestama sugeriraju umjetnikovu preferencu za oblikovanjima koja originalno nastaju tradicionalnim umjetničkim metodama - ručno crtanim linijama. Svoj stil i izričaj Ivan svakodnevno gradi uglavnom samoukim crtanjem, proučavanjem i istraživanjem mogućnosti elektroničkih alata. Osim kroz izložene radove i kreativnu radionicu "Priča o animaciji", autor će se predstaviti i kroz razgovor kojem će se pridružiti animator Veljko Popović - najavljuje Blaženka Miše, kustosica izložbe.

Ivan Ivanović (Devon) rođen je u Splitu 1999. godine. Grafičkim dizajnom počeo se baviti s dvanaest godina, izrađujući logotipe i karikature za online forume, a 2014. maturirao je u Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju u Splitu. Samostalno se usavršava u izradi kratkih animiranih filmova, ilustracija i redateljskom zanatu te je kreirao tri videoigre i režirao i animirao više od devet glazbenih spotova.

Aktivnost se provodi uz financijsku podršku Europske unije kroz program Erasmus+.