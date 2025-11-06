Angelina Jolie stigla u Ukrajinu

Holivudska glumica Angelina Jolie neočekivano je stigla u Lavov, gdje je posjetila djecu i volontere koji djeluju u sklopu humanitarnih programa. Posjet, zamišljen kao tiha podrška stanovnicima pogođenima ratom, pretvorio se u dramatičan prizor koji je još jednom podsjetio na svakodnevnu nesigurnost u Ukrajini.

Jolie je u Lavovu provela nekoliko sati – prvo se pojavila u jednom lokalnom kafiću, a potom je obišla internat i medicinski centar. Razgovarala je s djecom koja su izravno osjetila posljedice rata, pokušavajući im pružiti ohrabrenje i nadu. Njezin dolazak bio je dio dugogodišnjeg angažmana u sklopu Ujedinjenih naroda, gdje je godinama djelovala kao posebna izaslanica Visokog povjerenika za izbjeglice.

No mir humanitarne geste prekinule su sirene za zračnu uzbunu koje su odjeknule gradom. Snimke s mjesta događaja pokazuju kako Jolie, okružena osiguranjem, napušta zgradu i upućuje se prema skloništu. Unatoč napetoj situaciji, glumica je zadržala pribranost te je čak mahnula okupljenima, što je kasnije postalo simbol njezine smirenosti u teškim okolnostima.