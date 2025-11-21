Ane Paška objavila je muzički album “Odadenjena”

“Odadenjena” je prvi autorski album Ane Paške — multimedijalne umjetnice, performerice i glazbenice koja već godinama gradi osebujan, prepoznatljiv svijet između poezije, glazbe, performansa, fotografije i videa.

Album obuhvaća 15 pjesama nastalih unutar 20 godina različitih faza Aninog umjetničkog sazrijevanja. Žanrovski raznovrstan, u njemu se isprepliću glazba, naracija, ironija i duhovitost, stvarajući tople, intimne i lucidne slike svijeta. Zvučno, “Odadenjena” spaja akustične instrumente, vokalne slojeve, naraciju i ambijentalne teksture, pod produkcijskim potpisom Val De Beeka koji skupa s Paškom potpisuju aranžmane svih pjesama.Val De Beek su Alen Bernobić (bas gitara, klavijature, trube, farfisa, mandolina, glockenspiel, žice pianina, udaraljke, prateći vokali), Alan Rešidović (gitare, mandolina, saz, bariton gitara, lap steel, bas gitara, prateći vokali), Davorin Poropat –(bubnjevi, udaraljke, gitara, prateći vokali). Ova trojica muzičara odradili su i miks albuma.

“Odadenjena” je Anina izmislilica, odnosno izmišljena riječ koja znači — zapečaćena u trenutku unutarnjeg “da”; upisana u svijet kao svjetlo koje ostaje.

Ako “okamenjen” znači – uhvaćen, utisnut u kamen kao trajan materijalni dokaz da je nešto bilo, onda bi “odadenjena” bila – uhvaćena u trenutku unutarnjeg “da” koji se ne briše. Kao što se fosil upisuje u stijenu, tako se odadenjenost upisuje u svijet — kroz izbor da svjesno živiš, voliš, dišeš i stvaraš.

Na albumu su sudjelovali brojni vanjski suradnici i muzičari:

Marko Kalčić – kontrabas, Luka Vrbanec – saksofon, flauta, klarinet, Nikša Dragolin – udaraljke, Matea Kasaić Draškić – violina, Marijana Radoš – prateći vokali, Kaja Zulin – prateći vokali, Cristina Lubiana – prateći vokali, Maria Baldini – prateći vokali, Marijan Ban – naracija (“Slobodna - Mamina pjesma”), Kate Marušić – sudjelovanje u tekstu („Rosa“), Luka Lu Zulin – dječji glas („Rosa“), Alisa Cvitan, Matea Beotić, Mia Marenić, Karlo Musinov – gudači („Vrijeme je za ljubav“), Ivo Fabijanić, Dušan Herenda, Franči Oguić, Igor Baričević – glasovi barbe („Ajde mala, ne pizdi!“)

Album je sniman između veljače 2024. i listopada 2025. na lokacijama:

Červari kod Sv. Lovreča, Ohnići, Vižinada, Rovinj, Šimuni na Pagu, i studio Partyzan u Puli.

Mastering: Marko Kalčić Izdavač: Ane Paška Naslovna fotografija: Kaja Zula, Vjeran Lisjak Distribucija: TuneCore Vinilno izdanje albuma je u pripremi a promocija će biti 29.04.26. u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog.