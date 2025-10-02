Andrija je preživio devet uboda nožem za vrijeme krvavog pokolja u Gatima: "Svoju djecu nisam učio da mrze bilo koga"

Prije 83 godine, 1. listopada 1942., selo Gata u zaleđu Omiša doživjelo je jedan od najstravičnijih zločina u povijesti Poljica. Združene snage talijanske vojske i četnika iz postrojbi popa Momčila Đujića, pod zapovjedništvom Ane Rokvića, izvršile su pokolj u kojem je ubijeno 96 ljudi, među njima i osmero djece, dok je cijelo selo spaljeno. Najmlađa žrtva bila je beba od svega 9 mjeseci.

Jedini preživjeli svjedok, Andrija Pivčević, tada osmogodišnji dječak, svoju je stravičnu ispovijest podijelio s prisutnima i povjesničarima:

– „Imam četvero dice, sedmero unučadi i osmero praunučadi. Nikad ja toj divi nisam rekao da mrze Srbe, da mrze crnca, da mrze bilo koga. Svi smo mi ljudi od krvi i mesa.“

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Dan kada je selo nestalo u plamenu

Toga kobnog jutra Andrija je, kao i obično, nosio mlijeko partizanskoj obitelji u susjedstvo. Njegov otac, koji je znao talijanski jezik, ostao je u kući vjerujući da će time obraniti dom. No, selo je ubrzo opkoljeno, a četnici su krenuli u krvavi pohod, javlja TV Dalmacija.

– „Dobio sam devet rana, devet uboda nožem. Ostali smo pod leševima jedno tri sata. Odili su cestom, opilili su se, pivali, čak nas je brojilo. Netko je rekao ‘Ovde ih je 11, jedan je utekao…’“ – prisjeća se Pivčević.

Njegova majka, ranjena i na rubu smrti, tjerala ga je preko mrtvog tijela njegova oca da se spasi. U obližnjem Mosoru susjedi su ga sklonili, previli mu rane i sakrili ga sve dok ga nakon osam dana nije na konju odveo tetak iz Splita.

Svjedok na suđenju Draži Mihailoviću

Kada je imao samo 12 godina, Andrija je svjedočio na suđenju Draži Mihailoviću, vođi četničkog pokreta.

– „Kada je bilo suđenje, sve je svalio na popa Đujića, da on nije ništa kriv za ono što se dešavalo po Dalmaciji. Onda je javni tužilac rekao da ga od grija ne može oprati ni Sava na Dunav.“

Taj trenutak označio je i povijesno svjedočanstvo koje je zločine četnika u Dalmaciji jasno dovelo pred oči međunarodne javnosti.

Komemoracija u Gatima

Na 83. obljetnicu ovog strašnog događaja, kod župne crkve svetog Ciprijana u Gatima, položeni su vijenci u znak sjećanja na 96 mučki ubijenih žrtava. Komemoraciji su prisustvovali brojni mještani, potomci žrtava, predstavnici državne i lokalne vlasti, a događaj je održan pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića.

Sjećanje na krvavi pir u Gatima ostaje duboko urezano u kolektivnu memoriju Poljica i cijele Dalmacije, kao opomena budućim generacijama da se takvi zločini nikada više ne ponove.