Anđa Marić kaže da je mnogi izbjegavaju: 'Primjećujem da mi ne prilaze, vjerojatno zbog neugode koju osjete jer...'

Anđa Marić sinoć je prisustvovala jednom društvenom događanju, a danas je putem Instagrama podijelila dojmove s večere. Naime, pjevačica je primijetila da ju je nekolicina uzvanika izbjegavala, a usput je podijelila kako se nosi s određenim negativnim komentarima. Njezinu objavu prenosimo u cjelosti.

'Sinoć sam bila na jednom lijepom događaju – Timeless Beauty. Došla sam u opuštenoj dnevnoj haljini, iako su sve uzvanice imale večernje, glamurozne outfite. Odabrala sam ono u čemu se osjećam ugodno. Primjećujem da mi mnogi ne prilaze i ne uspostavljaju kontakt očima – vjerojatno zbog neugode koju osjete jer ne mogu zamisliti sebe na mom mjestu. A onda me vide kako bez srama šepam sa štapom i pritom ne skidam osmijeh s lica.

To su verbalizirale i novinarke koje su me pitale odakle crpim snagu, kako mogu ostati optimistična unatoč teškim životnim okolnostima i kako se usuđujem javno dijeliti svoju intimu, iako me neki zbog toga osuđuju. Moj odgovor je bio jednostavan: bol i nesreća često su katalizator rasta duše. Dijamant nastaje pod ogromnim pritiskom, a srce nikada ne sudi – to radi samo ego.

Dok sam govorila o svijesti i lakoći s kojom danas nosim život, imala sam osjećaj da pričam nekim polu-razumljivim jezikom. Spomenula sam i Brené Brown i njezinu usporedbu – da me ne zanimaju komentari ljudi koji sjede na jeftinim sjedalima i dobacuju, a sami nikada nemaju hrabrosti ući u ring i živjeti autentično, iskreno i hrabro.

Bog ne radi greške. Ljudi se pitaju kako toliko vježbam, a još uvijek nisam “usavršila” hod. A što ako baš moram biti ovakva – da fokus ljudi usmjeravam na ono bitno, da budem svojevrsni semafor onima u izazovnim situacijama. Da im dam osjećaj da nisu sami i da nisu čudaci ako se i dalje smiju i vole život. To ego nikada neće razumjeti.

Ako te nešto boli, smeta, žulja i nepodnošljivo je – znaj da si tada u glavi, a ne u srcu. Srce vidi ono što je očima nevidljivo. Ja sam sretna ovakva. Zahvalna sam za sve što imam i zdravija sam od mnogih koji nemaju nikakvu dijagnozu. Ne moramo sve znati. Ne moramo sve razumjeti. Ne moramo se u sve petljati. Živi. I pusti druge da žive', napisala je Anđa, piše Story.