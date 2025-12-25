Ana Gruica Uglešić za čitatelje Dalmacije Danas: "Što sam starija, shvaćam da je to najvažnije"

Glumica Ana Gruica Uglešić uoči blagdana podijelila je jednostavnu, ali snažnu poruku s čitateljima Dalmacije Danas. Umjesto uobičajenih želja, istaknula je kako s godinama sve više cijeni ono što se često uzima zdravo za gotovo – mir i unutarnju ravnotežu.

„Ne želim se baviti klišejima. Želim mir i blagostanje. Što sam starija, shvaćam da je to najvažnije“, poručila je Gruica Uglešić.

Dodala je kako joj blagdani danas imaju drukčije značenje nego ranije – manje su vezani uz vanjske forme, a više uz osobni osjećaj smirenosti, zdravlja i zahvalnosti. Upravo takav pristup, smatra, donosi stvarno ispunjenje i kvalitetu života.

Njezina poruka naišla je na pozitivan odjek, jer u vremenu užurbanosti i površnih očekivanja podsjeća na vrijednosti koje ostaju trajne, bez obzira na godine i okolnosti.