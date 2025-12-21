Ana Gruica na Instagramu reagirala na Livajin gol

Hajduk je danas s početkom od 15 sati igrao protiv Vukovara 1991 na Poljudu u okviru 18. kola SuperSport HNL-a. Konačni je rezultat otišao na stranu Hajduka, Šego je u 7. minuti doveo Bijele u vodstvo, gosti su smanjili preko Puljića u 61. minuti, a Livaja je u 70. zabio za konačnih 2:1. Utakmicu su obilježila čak tri crvena kartona, jedan gostima točnije Tadiću i dva domaćinima, Rebiću pa Livaji u svega dvije minute razlike.

Poznata glumica Ana Gruica izazvala je pažnju na društvenim mrežama nakon utakmice u kojoj je pogodak postigao Marko Livaja. Gruica je na svom Instagram storiju podijelila fotografiju trenutka nakon Livajina gola, jasno dajući do znanja kome ide poruka podrške.

Uz fotografiju je označila svoju blisku prijateljicu i Markovu suprugu, Iris, a cijelu objavu popratila je kratkom, ali znakovitom porukom, “samo jako”.