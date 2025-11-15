Amerikanac zaražen sojem ptičje gripe. Nikad nije zabilježen kod ljudi

Stanovnik američke savezne države Washington završio je u bolnici nakon što je zaražen ptičjom gripom, i to sojem virusa koji dosad nije otkriven kod ljudi. Riječ je o prvom slučaju zaraze u SAD-u nakon devet mjeseci, no prema navodima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), rizik za širu populaciju i dalje je nizak, piše CNN.

Detalji slučaja

Oboljeli je stariji stanovnik okruga Grays Harbor koji je već imao zdravstvenih poteškoća. početkom mjeseca hospitaliziran je zbog infekcije virusom H5N5. Način prijenosa još nije utvrđen, no zdravstvene i poljoprivredne službe istražuju slučaj te sumnjaju da je osoba došla u kontakt s virusom preko domaće peradi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Pokrenuto je praćenje kontakata kako bi se testirali i po potrebi liječili svi koji su s pacijentom bili u bliskoj vezi. U SAD-u dosad nije potvrđen prijenos virusa s čovjeka na čovjeka.

Širenje virusa i mogućnost pandemije

Ptičja gripa prenosi se slinom, izlučevinama i izmetom zaraženih životinja, a može se proširiti i putem mlijeka goveda. Rizik od zaraze najviši je u kasnu jesen i zimu, kada ptice selice dolaze u kontakt s drugim životinjskim vrstama, uključujući i domaću perad. Iako se virus desetljećima pojavljuje među divljim pticama širom svijeta, aktualna epidemija u SAD-u, koja traje od siječnja 2022., posebno je zbog sve učestalijeg prijenosa na sisavce.

Unatoč tome što je opasnost za širu javnost i dalje mala, dr. Richard Webby upozorava kako virus još uvijek nosi "pandemijski potencijal".

"Jasno je da virusu nije lako prijeći put od toga da bude tipičan ptičji virus do virusa koji se prenosi među ljudima. To je prilično očito, ali ne bih se usudio tvrditi da takav skok nije moguć", rekao je Webby, direktor suradnog centra Svjetske zdravstvene organizacije za istraživanje ekologije gripe kod životinja i ptica.

Dosadašnji slučajevi u SAD-u

Od početka epidemije u SAD-u zabilježen je ukupno 71 slučaj zaraze ptičjom gripom kod ljudi. Jedna je osoba u siječnju preminula, također starije dobi i s već postojećim zdravstvenim problemima. Premda je nekoliko slučajeva imalo teži tijek, većina zaraženih imala je blage simptome poput crvenih očiju ili povišene temperature, piše CNN.

Najveći broj oboljelih zabilježen je među osobama koje rade sa životinjama: potvrđen je 41 slučaj među zaposlenicima na farmama goveda te 24 slučaja među radnicima na farmama peradi. Dva slučaja povezana su s drugačijim kontaktom sa životinjama, dok se za tri pacijenta izvor zaraze nije uspio utvrditi.