Američki košarkaš Glenn Cosey novi je igrač Splita.

Riječ je o 34-godišnjem razigravaču iz Flinta u saveznoj državi Michigan, visokom 183 centimetra, koji iza sebe ima bogato iskustvo igranja u europskoj košarci.

Cosey je već dobro poznat regionalnoj publici jer je u ABA ligi nosio dres Zadra u sezoni 2015./2016., a potom i Krke u sezoni 2019./2020.

U Split dolazi iz Libanona, gdje je igrao za klub Antonine, a sada će svojim iskustvom pokušati pomoći splitskoj momčadi u nastavku sezone.