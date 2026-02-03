Američka snaga u Kaštelima: Davis novi adut OK Ribole!

Najnovije je pojačanje OK Ribola Kaštela je 25- godišnji Amerikanac John Michael Davis! U Visok je 196 centimetara, igra na poziciji vanjskog bacača, a u Kaštela je došao na poziv trenera Rančića, koji je uočio njegovu igračku kvalitetu izbrušenu u velikoj konkurenciji američkih sveučilišnih momčadi. U pauzi treninga odgovorio nam je na nekoliko pitanja kako bi ga bolje upoznali.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

- Koliko dugo igraš odbojku, gdje i kako si odabrao baš ovaj sport?

JMD - „Odrastao sam u Napervilleu, Illinois, SAD, a odbojku sam počeo igrati u prvoj godini srednje škole. Zavolio sam taj sport i upisao se u Sports Performance Volleyball Club u SAD-u. Inspiriralo me gledanje talentiranih starijih igrača kako naporno rade da budu najbolji što mogu biti. Nastavio sam igrati na fakultetu, 2 godine na Sveučilištu Benedictine i na Sveučilištu Lewis, na kojem sam nakon 4 godine diplomirao.

- Kako je došlo do suradnje s OK Ribola Kaštela?

JMD - U svojoj posljednjoj sezoni na fakultetu imao sam ozljedu koljena koja me spriječila da igram u sezoni 24/25, pa je bilo teško pronaći momčad koja bi me primila. Moj agent je uvjerio trenera Ivana da mi da priliku na probi.

- Kako si primljen u klubu, kakav je osjećaj trenirati u Kaštelima, što misliš o trenerima, momčadi?

JMD - Trener Ivan bio je dovoljno ljubazan da mi da priliku za probu u momčadi. Nakon treninga na kojem sam dokazao svoje vještine i sposobnost igranja, trener je odlučio primiti me u momčad. Bilo je to nevjerojatno iskustvo trenirati s momčadi ovdje u Kaštelima. Dečki su vrlo vješti i zabavno je igrati s njima. Treneri su vrlo upućeni i pomažu mi da se vratim u vrhunsku konkurentnu formu.

-Odigrao si dvije prvenstvene utakmice s OK Ribola Kaštela - kakvi su ti dojmovi?

JMD - Bilo je sjajno iskustvo igrati s ovom momčadi. Energija je bila visoka, a atmosfera zabavna. Momčad je vrlo konkurentna, tako da sam uzbuđen zbog budućih utakmica.

- Kako se nosiš s jezikom, jesi li se već sprijateljio s nekim, što ti se sviđa u Kaštelima?

JMD -Svi prilično dobro govore engleski, tako da je prilagodba bila laka. Trudim se naučiti i nešto hrvatskog. Svi u timu su bili vrlo prijateljski nastrojeni i gostoljubivi, zbog čega se osjećam kao da ovdje već imam dom. Kaštela su prekrasni grad i sjajno je živjeti ovdje i istraživati grad.

- Jesi li prije bio u Europi, Hrvatskoj? Znaš li išta o Hrvatskoj?

JMD -Putovao sam u Europu s mojim sveučilišnim timom u Češku, Sloveniju i Italiju, ali nikad prije nisam bio u Hrvatskoj. Neki od momaka su mi držali lekcije iz povijesti o Hrvatskoj i bilo je stvarno zanimljivo učiti i doživjeti kulturu ovdje.

- Kakva su tvoja očekivanja za ovu sezonu i planovi za budućnost?

JMD - Očekujem da će tim ove sezone proći jako dobro, naporno radimo i svaki dan se poboljšavamo na treninzima i u teretani. Uzbuđen sam zbog onoga što ostatak sezone nudi. Što se tiče budućnosti, nadam se da ću se nastaviti poboljšavati kako bih postao najbolji što mogu biti i da ću imati priliku ponovno igrati ovdje sljedeće godine! Ajmo Kaštela!