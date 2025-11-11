Alps-Adriatic-Amazing: zajednička promocija Hrvatske, Slovenije i Austrije na tržištu SAD-a

Hrvatska, Slovenija i Austrija ponovo su udružile snage u svrhu jačanja prisutnosti na američkom tržištu kroz zajedničku promotivnu kampanju „Alps-Adriatic-Amazing“, koju provode Hrvatska turistička zajednica, Slovenska turistička organizacija i Austrijska nacionalna turistička organizacija. Kampanja ističe ljepote i turističke adute alpsko-jadranske regije te prikazuje spoj doživljaja u prirodi, bogate kulturne baštine i raznolike gastronomije, s posebnim naglaskom na odgovornom i održivom turizmu. Kampanju sufinancira Europska komisija za putovanja (ETC) kao dio zajedničkog nastojanja da se Europa promovira kao visokokvalitetna turistička destinacija.

„Zajednička promotivna kampanja Hrvatske, Slovenije i Austrije na tržištu SAD-a predstavlja izvrstan primjer suradnje destinacija koje dijele slične vrijednosti, kulturnu povezanost i visok stupanj kvalitete turističke ponude. Kampanja, koju podržava Europska putnička komisija, ima za cilj dodatno pozicionirati srednjoeuropski i mediteranski prostor kao autentičnu, sigurnu i raznoliku regiju idealnu za putovanja američkih gostiju. Hrvatska kao destinacija ovakvim projektima dodatno jača svoju prisutnost na dalekim tržištima te potiče stvaranje prepoznatljivog europskog turističkog brenda koji promiče održivost, autentičnost i jedinstvena iskustva putovanja“, izjavio je Kristjan Staničić, direktor HTZ-a i potpredsjednik ETC-a, naglasivši kako je tržište SAD-a najvažnije daleko tržište za hrvatski turizam.

U okviru zajedničke kampanje, provodi se niz B2B i B2C aktivnosti, među kojima je i Konferencija Signature Travel Network u Las Vegasu. Tako se ovih dana, odnosno do 13. studenog tri zemlje zajednički predstavljaju na jednom od najutjecajnijih događanja luksuznog turizma u SAD-u. Fokus je na prezentaciji održivih i autentičnih iskustava namijenjenih individualnim putnicima koji traže jedinstvene doživljaje na svojim putovanjima. Ove godine, uz nacionalne turističke organizacije, na događanju sudjeluje i nekoliko destinacijskih organizacija iz alpsko-jadranske regije – Vipavska dolina, Julijske Alpe, Kras, Umag i Friuli Venezia Giulia.

„Američko tržište i dalje je jedno od najdinamičnijih i najperspektivnijih dalekih tržišta za Sloveniju. Nakon izvanrednog rasta od 18% u dolascima i noćenjima američkih gostiju u 2024. godini, ponosni smo što ove godine bilježimo dodatni porast od 12%. Rujan i lipanj su najpopularniji mjeseci za američke putnike, što odražava našu predanost promociji kvalitetnih iskustava izvan glavne sezone. Ova zajednička kampanja izvrstan je primjer kako prekogranična suradnja može privući putnike visoke vrijednosti koji traže autentična, održiva i imerzivna putovanja“, istaknula je Maja Pak Olaj, direktorica Slovenske turističke organizacije.

Važnost američkog tržišta naglašava i Astrid Steharnig-Staudinger, direktorica Austrijske nacionalne turističke organizacije. „2025. godina rekordna je po pitanju broja američkih posjetitelja u Austriji, a tu je i sve veći interes za putovanja izvan glavne sezone. Uspješno pozicioniramo Austriju kao cjelogodišnju destinaciju za iskusne američke putnike koji traže i poznate atrakcije i skrivene dragulje. Naše partnerstvo sa Slovenijom i Hrvatskom omogućuje nam da istaknemo južnu Austriju, poput Koruških jezera i Graza – ‘drugog grada’ Austrije, koji su američkim turistima još uvijek uglavnom nepoznati. Ova suradnja ne samo da obogaćuje iskustvo naših gostiju, već otvara nove mogućnosti za manje poznate austrijske regije“, naglasila je Steharnig-Staudinger.

Kampanjom je obuhvaćena i suradnja s Travel Weeklyjem, vodećim američkim medijem specijaliziranim za turističku industriju u kojem je objavljen članak „The Alps-Adriatic Region: Come Quickly. Experience it Slowly.“ Tekst temeljen na iskustvima američkih turističkih agenata koji su posjetili ovu regiju, pruža inspirativan uvid u prirodne ljepote, kulturu i mogućnosti „slow travel“ putovanja.

Nadalje, u sklopu B2C promocije, poznati američki influencer Dalton Hunter u listopadu ove godine posjetio je sve tri zemlje, povezao iskustva sviju destinacija te kroz vlastiti sadržaj stvorio dojam o idealnom sporom putovanju. Ističući avanture na otvorenom, kulturnu raznolikost i vrhunsku gastronomiju regije, s naglaskom na održive prakse putovanja, Hunter je pratiteljima i američkim putnicima uspješno približio glavne turističke adute ove regije.

Dodajmo kako je u Hrvatskoj tijekom prvih deset mjeseci s tržišta SAD-a ostvareno više od 829 tisuća dolazaka i 2,3 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 10% u dolascima i noćenjima u odnosu na isto razdoblje lani. Pritom su Amerikanci najviše posjećivali Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvansku županiju, a gledano prema destinacijama američki su gosti najviše boravili u Dubrovniku, Splitu, Zagrebu, Hvaru i Rovinju.