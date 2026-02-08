ALKAR - KVARNER 77-73: Sinjani mirne ruke u 20. kolu

Košarkaši sinjskog Alkara danas su odigrali utakmicu 20. kola SuperSport Premijer lige protiv Kvarnera u Sinju i slavili rezultatom 77:73. Prve su tri četvrtine pripale Sinju (23:21, 19:17, 18:17), dok je posljednja pripala gostima (17:19).

Najučinkovitiji igrač Alkara bio je Gordon s 22 poena, 4 skoka, 2 asistencije i 1 ukradenom loptom, a potom Krešić sa 16 pogodaka, 6 skokova i 2 ukradene lopte; Šiško s 13 poena, 6 skokova, 5 asistencija, 1 ukradenom loptom i 1 blokom; Klepo sa 7 poena, 4 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Hyder sa 6 poena, 3 skoka i 7 asistencija; Matulina s 5 poena, 3 skoka i 4 asistencije; Jurela s 4 poena, 2 skoka, 1 asistencijom i 1 ukradenom loptom; Jukić s 3 poena, 3 skoka i 5 asistencija; Karamarko s 1 pogotkom i 1 asistencijom; Tomašević s 3 skoka i 1 asistencijom te Domazet i Pavela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Alkar će iduću utakmicu odigrati 11. veljače u Sinju protiv Valmiere Glass VIA u sklopu Europske sjeverne košarkaške lige u grupi A.