Alka Vuica iz Splita: "Pažanine, ja bi s tobom spavala"

Splitski Fabrique Pub u petak navečer gorio je od dobre atmosfere, za to je zaslužna legendarna Alka Vuica, koja je svojim nastupom rasplesala i raspjevala publiku do ranih jutarnjih sati.
No pravi vrhunac večeri dogodio se kada je Alka na pozornicu pozvala slavljenika, najpoznatijeg hrvatskog chefa Ivana Pažanina, koji je upravo u Fabriqueu proslavio svoj rođendan.
U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, Alka mu je poručila:
“Pazanine, da je sreće bilo, ja bi s tobon spavala!”
Publika je, naravno, planula od smijeha i aplauza, a atmosfera je postala još opuštenija kad su Alka i Pažanin zajedno otpjevali Bebekov legendarni hit, koji je dodatno podigao energiju u klubu.
