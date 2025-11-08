Alka Vuica iz Splita: "Pažanine, ja bi s tobom spavala"

Splitski Fabrique Pub u petak navečer gorio je od dobre atmosfere, za to je zaslužna legendarna Alka Vuica, koja je svojim nastupom rasplesala i raspjevala publiku do ranih jutarnjih sati.

No pravi vrhunac večeri dogodio se kada je Alka na pozornicu pozvala slavljenika, najpoznatijeg hrvatskog chefa Ivana Pažanina, koji je upravo u Fabriqueu proslavio svoj rođendan.

U svom prepoznatljivom, duhovitom stilu, Alka mu je poručila:

“Pazanine, da je sreće bilo, ja bi s tobon spavala!”

Publika je, naravno, planula od smijeha i aplauza, a atmosfera je postala još opuštenija kad su Alka i Pažanin zajedno otpjevali Bebekov legendarni hit, koji je dodatno podigao energiju u klubu.