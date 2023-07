ALI, SADA STVARNO! Ponovno nešto novo u vezi Perišića: Je li ovo ključni trenutak?

Ivan Perišić je dobio dozvolu Tottenhama da ovog ljeta napusti klub, objavio je engleski novinar Matt Barlow s Daily Maila. Naravno, Perišić smije napustiti London samo ako dođe ponuda na koju je Tottenham spreman pristati, ne postoji scenarij u kojem će mu engleski prvoligaš dati papire da kao slobodan igrač potpiše za novi kluba.

A upravo to je ono čemu su se, potajno, nadali u Hajduku. Splitski klub je već neko vrijeme potpuno otvoreno u kampanji kojom pokušava Perišića vratiti na Poljud s kojeg je prerano otišao još kao dječak, ali zasad se čini da se to neće dogoditi. Točnije, neće se dogoditi pod uvjetima koji bi bili idealni za Hajduk. Tek ostaje za vidjeti može li se dogovoriti nekakva posudba tijekom koje bi Tottenham nastavio plaćati Perišića, ali ga svejedno pustio da do kraja ugovora igra za Hajduk, piše Index.

Odigrao sjajnu utakmicu na pripremama

Tottenham se trenutno nalazi na pripremama u Aziji, a u Singapuru je odigrao prijateljski dvoboj s tamošnjim Lion Cityjem. Singapurski prvoligaš vodio je 1:0, a Tottenham je izjednačio na 1:1 golom Kanea iz jedanaesterca u četvrtoj minuti sudačke nadoknade prvog dijela.

Ivan Perišić odigrao je za Engleze drugo poluvrijeme i, prema izvještaju s utakmice, bio je vrlo dobar. Hat-trick u drugom dijelu zabio je Brazilac Richarlison, a jednom se u strijelce upisao Argentinac Lo Celso.