Alen Ružić naslijedio Marina Piletića

Hrvatski sabor danas je dao povjerenje Alenu Ružiću za ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Ružić je izabran s 77 glasova za, 56 protiv i bez suzdržanih.

Ružić preuzima dužnost od Marina Piletića, a njegovo imenovanje znači nastavak rada Vlade u području socijalne politike i mirovinskog sustava. Očekuje se da će novi ministar odmah pristupiti implementaciji aktualnih programa i projekata te suradnji sa sindikatima, poslodavcima i relevantnim institucijama.