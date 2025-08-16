Alen Nižetić večeras na Drveniku Malom: Dalmatinska fešta pod zvijezdama

Večeras, 16. kolovoza, Drvenik Mali postaje središte ljetne fešte – u sklopu tradicionalne Zvizde mora nastupa Alen Nižetić. Koncert počinje u 21:00 sat, a posjetitelje očekuje prava dalmatinska večer pod zvijezdama uz poznate hitove poput „Lutka od svile“ , „Kad slavuji zapjevaju“ i mnoge druge.

Za sve koji žele prisustvovati koncertu na Drveniku Malom, organiziran je besplatan prijevoz brodom Bura line s polaskom u 19:00 sati ispred Kule Kamerlengo, kratkim stajanjem na Drveniku Velikom zbog ukrcaja ljudi, a povratak je planiran nakon koncerta istom rutom.

Ovo je idealna prilika da spojite more, glazbu i nezaboravne ljetne trenutke – vidimo se večeras na Drveniku Malom!