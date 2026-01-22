Alen Gojak ponovno izabran za predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a SDŽ

Sinoć je u splitskom hotelu Radisson održana redovna Izborna skupština Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ Splitsko-dalmatinske županije. U punoj dvorani hadezovaca, koji su se davne 1989. i 1990. godine odazvali pozivu utemeljitelja hrvatske države dr. Franje Tuđmana, za predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a SDŽ ponovno je izabran Alen Gojak.

Posebno su pozdravljeni članovi Radnog predsjedništva, nekadašnji gradonačelnici i zastupnici iz prvog saziva Hrvatskog sabora: Andro Krstulović Opara, Onesin Cvitan, Juraj Buzolić i Veselko Andromak.

Skup je pozdravio, u ime Gradskog odbora HDZ-a Split, predsjednik i gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

U ime HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije nazočne su pozdravili predsjednik Ante Mihanović i župan Blaženko Boban.

Posebno nadahnut bio je govor predsjednika Zajednice utemeljitelja HDZ-a "Dr. Franjo Tuđman“ Ivice Tafre, koji je nagrađen burnim pljeskom okupljenih:

"Biramo ljude koji se neće priključivati podjelama i onima koji te podjele potiču, nego će se protiv tih ideoloških podjela boriti; koji se neće pozivati ni na 1941. ni na 1945., nego na Domovinski rat kao temelj moderne hrvatske države.

Konačno, da ni ljevici, ali niti tzv. krajnjoj desnici, nećemo dopustiti kockanje s demokratskim vrijednostima društva, nego ćemo ih ustrajno braniti – u interesu svih, pa i onih koji te demokratske vrijednosti osporavaju. Očekujem od vas, utemeljitelja, da autoritetom ljudi koji su stvarali Hrvatsku odbacite pokušaje da se Domovinski rat, nacionalni identitet i temeljne vrijednosti hrvatske države svode na dnevnopolitičke obračune i ideološke etikete.“

Evo izabranih

U Županijski odbor Zajednice utemeljitelja HDZ-a SDŽ izabrani su: Mate Barun, Ante Bašić, Jasna Bekavac, Lovre Čatipović, Mirko Đikić, Alen Gojak, Marinko Granić, Dinko Gruić, Ante Gudelj, Ante Gverić, Miroslav Karoglan, Dar Kostović, Ferdo Kurtović, Miljenko Modrić, Dražen Nikolić, Jozo Peko, Ante Penić, Željko Plazonić, Stipe Poljak, Luka Prolić, Verica Raos, Petar Škorić, Veljko Tolić, Pero Zečić, Zdravko Zoričić, Kruno Žaper i Zlatko Ževrnja.

Na konstituirajućoj sjednici Županijskog odbora Zajednice utemeljitelja HDZ-a „Dr. Franjo Tuđman“ SDŽ izabrano je i Predsjedništvo. Dužnost potpredsjednika u narednom mandatu obnašat će Miljenko Modrić i Luka Prolić, tajnika Dražen Nikolić te rizničara Dinko Gruić.

Članovi Predsjedništva županijske Zajednice su Ante Petričević, Ante Bašić, Mate Barun i Verica Raos.

Imenovani su i koordinatori za pojedina područja: Željko Plazonić za Kaštela, Dar Kostović i Ferdo Kurtović za Trogir te Veljko Tolić za Imotsku krajinu.

Izabrani su i izaslanici za Opći sabor Zajednice: Veselko Andromak, Josip Banović, Stipica Čikeš, Ilja Ćaleta, Nikola Dragun, Miljenko Dražić, Emi Franić, Marinko Piveta, Mirko Ramljak, Duško Sičenica, Ivan Škaričić i Anđelko Žaja.