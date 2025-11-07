Aleksandar Stanković otkrio tko mu je idući gost: 'Društvo je postalo gladijatorska arena u kojem najbolje prolaze psihopati'

Aleksandar Stanković, urednik i voditelj HRT-ove emisije "Nedjeljom u 2" na Facebooku je otkrio kako jke njegov idući gost profesor Tomislav Pletenac, kojeg je najavio zanimljivim citatom: "Društvo je postalo gladijatorska arena u kojem najbolje prolaze psihopati". Tomislav Pletenac rođen je 1967. godine. Studirao je na Tehničkom fakultetu u Mariboru, gdje je stekao zvanje inženjera informatike. Nakon toga studirao je te diplomirao etnologiju i muzeologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1995. radi kao znanstveni novak na istoj ustanovi, a nakon stečenih zvanja magistra te doktora etnologije, postaje docent na Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta. Danas je redovni profesor na istom odjelu.

Stanković je već ranije najavio kako je tema emisije "Glazba, glazbeni ukus, svjetonazor. Strasti, zabrane, podjele". Odmah nakon najave krenula je i rasprava. Dio gledatelja odmah je stao u obranu slobode izbora, ističući kako svatko ima pravo slušati što želi, bio to Thompson, Riblja Čorba, Balašević ili Desingerica, te da nitko nema pravo osuđivati druge na temelju glazbenog ukusa. "Ja se iskreno nadam da će narativ emisije biti tolerantne naravi", napisao je jedan komentator. No, drugi su upozorili na opasnost od netolerancije i podjela. "Domoljublje ne uvjetuje mržnju prema drugima i drugačijem. Svoje se voli, a tuđe poštuje. Kad se spustiš na nivo nekolicine nekulturnih primitivaca i vraćaš istom mjerom, nisi ništa bolji čovjek i to ne vodi ničem dobrom", istaknula je jedna gledateljica, pozivajući na kućni odgoj i poštovanje tuđeg, što je izazvalo daljnje polemike o tome tko zapravo pokazuje, a tko samo zagovara toleranciju. Dio gledatelja kratko je pohvalio izbor teme, koja se ovog tjedna čini aktualnijom nego ikad. "Bravo", "Hm, zanimljivo", "Ovo će me zanimati", neki su od komentara, piše Večernji list.

Podsjetimo, u prošloj sezoni jedne od najdugovječnijih HRT-ovih emisija njezin autor odlučio je napraviti promjenu. "Nakon 24 godine mijenjamo koncept emisije. Cilj je da se nakon tih 55 minuta osjećate barem malo bolje", najavio je Stanković u rujnu uoči nove sezone u kojoj je odlučio kako više neće u goste dovoditi političare. Nakon prve emisije publika je bila podijeljena oko novog koncepta, a Stanković je tada poručio: "Krenuli smo u novom smjeru. Nekome se sviđa, nekome ne, al' nazad nema. Hvala što nas gledate!"

Najgledanija emisija u prošloj sezoni bila je ona u kojoj je gostovao Nikola Borić. “Nikola Borić. Čovjek koji je sve novce koje je zaradio u životu podijelio drugim ljudima i otišao živjeti u šumu. Zar to nije zanimljivo? Meni je to bilo hiper zanimljivo kao ideja i pozvao sam ga u goste i čovjek je prepričao kako je to izgledalo. I dan danas je on negdje tamo u šumama oko Papuka, i izaziva dosta kontroverzi svojim načinom života, ali u svakom slučaju to je bila jedna od najgledanijih emisija u prošloj sezoni”, kazao je Stanković u videu u sklopu kojeg je podijeljen i isječak Borićevog gostovanja.