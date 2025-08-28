Aleksa Ćibi stigao u OK Ribola

Prvo pojačanje Odbojkaškog kluba Ribola za novu sezonu je 27.-godišnji srednji bloker Aleksa Ćibi. Visok čak 208 centimetara idelani je srednjak za obu ekipu.S obzirom na visinu očekivano mu je prvi sport bila košarka, pa je odbojku relativno kasno počeo trenirati u rodnoj Kozarskoj Dubici u BiH, no brzo se „ušemio” i stasao u vrsnog odbojkaša.

„Odbojku igram od 16.-te godine. Prešao sam s košarke na odbojku, jer mi se uvijek sviđala kao sport, a 2016. je otvoren prvi odbojkaški klub u mom rodnom gradu i htio sam se okušati u odbojci, tese tako rodila ljubav prema ovom sportu koja se razvija od tad pa do danas", kazao je Aleksa.

Stjecao je iskustvo u nekoliko superligaških klubova u Srbiji, a igrao je i u inozemstvu. „Igrao sam pet godina u OK Novi Sad Maneks, Prvu ligu Srbije i uspjeli smo ući u Super Ligu, po godinu dana u OK Novi Pazar s kojim sam se došao do baraža za ulazak u Super Ligu te u Superligaškom OK Takovo Gornji Milanovac i pored toga sam polusezonu igrao Njemačkoj u TSV Quiershied .

U OK Ribola Kaštela me preporučio prijatelj koji je bio dugi niz godina ovdje, a trener Ivan Rančić je prepoznao moj kvalitet i prostor za napretkom i pozvao me da se priključim mladoj i perspektivnoj ekipi koja ima visoke ciljeve i nadam se da ćemo ih ispuniti”pojašnjava.

Izuzetno je zadovoljan situacijom na „terenu” pa u takvoj poticajnoj sredini ima velika očekivanja za novu sezonu.

„Za prvi utisak mogu reci da je sve kao što su mi pričali drugi igrači koji su već igrali u ovom klubu, smještaj, hrana, more, treninzi, sve što jedan igrač može poželjeti u svojoj karijeri, a pored svega trener je veoma profesionalan što se tiče trenažnog i pripremnog procesa i vidi se zašto iza sebe ima toliko trofeja.

Očekujem da ćemo ove godine podići barem jedan trofej, jer je ovo grad prvaka i nadam se da će tako biti ove godine", zaključuje.