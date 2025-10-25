ALDE KONGRES Samo društva koja ulažu u znanje i inovacije mogu ostati slobodna

Delegacija stranke Centar, predvođena saborskom zastupnicom Marijanom Puljak, sudjeluje na kongresu europskih liberala koji se ovih dana održava u Bruxellesu, u organizaciji ALDE grupacije. Skup okuplja liberalne stranke iz cijele Europe, s ciljem oblikovanja zajedničke vizije budućnosti našeg kontinenta. Pod sloganom „Making Europe a global superpower“, raspravlja se o jačanju europske gospodarske, sigurnosne i demokratske otpornosti.

„Rasprave su usmjerene na budućnost Europe u digitalnom dobu, s posebnim naglaskom na umjetnu inteligenciju i kibernetičku sigurnost, kao temelje europske globalne konkurentnosti. Smatramo da Europa mora ulagati ambicioznije u istraživanje, razvoj i inovacije, jačati industrijsku konkurentnost te graditi sustav umjetne inteligencije i kibernetičke sigurnosti utemeljen na povjerenju, otpornosti i suverenitetu“, poručila je Puljak, dodajući da se govorilo i o važnosti zadržavanja talenata, strateškoj autonomiji i međunarodnim partnerstvima.

Prema njezinu mišljenju, kada političari govore o umjetnoj inteligenciji, naglasak je na strahu, odnosno onome što bi moglo poći po zlu. Međutim, ako Europa želi biti globalni predvodnik, treba govoriti i o njezinim pozitivnim aspektima. „Umjetna inteligencija može nam pomoći da pružamo kvalitetnije javne usluge, ranije otkrivamo bolesti, smanjujemo potrošnju energije i činimo naše gradove sigurnijima i učinkovitijima. Ona može osnažiti učitelje, liječnike i poduzetnike, a ne zamijeniti ih. Naš je zadatak, kao donositelja odluka, učiniti te koristi vidljivima građanima i pokazati da AI nije prijetnja demokraciji, već alat koji je može ojačati, ako se koristi odgovorno i ako se pritom vodi računa o rizicima. To znači ulagati u umjetnu inteligenciju usmjerenu na čovjeka, u obrazovanje i digitalne vještine te u projekte koji ljudima poboljšavaju svakodnevni život“, pojasnila je Puljak.

„U ALDE grupaciji dijelimo uvjerenje da samo društva koja ulažu u znanje, inovacije i sigurnost mogu dugoročno ostati slobodna i uspješna. Europa mora postati globalni predvodnik u razvoju tehnologija koje služe ljudima, a ne obrnuto, jer je to jedini put prema snažnijoj, sigurnijoj i slobodnijoj Europi“, istaknula je.

Na kongresu je, među ostalim, potpisan dokument pod nazivom „Brussels Declaration“, kojim stranke članice ALDE-a potvrđuju zajedničku predanost slobodi, odgovornosti i europskim vrijednostima. „Sudjelovanjem na ovom kongresu potvrđujemo našu aktivnu ulogu u europskoj liberalnoj zajednici i doprinosimo izgradnji moderne, uspješne i otvorene Hrvatske unutar snažne Europe“, zaključila je zastupnica Centra.