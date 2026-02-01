Alcaraz je rođen 2003. godine. Danas je ušao u povijest

Samo je petorici tenisača u povijesti pošlo za rukom ono što je sada uspio Carlos Alcaraz, a nitko to nije napravio brže od njega.

Osvajanjem Australian Opena, Alcaraz je kompletirao karijerni Grand Slam, odnosno osvojio sva četiri najveća teniska turnira. Španjolski tenisač, rođen 2003. godine, nakon što je ranije dvaput slavio na Wimbledonu, Roland Garrosu i US Openu, sada je prvi put podigao i trofej u Melbourneu. Do naslova je stigao pobjedom protiv Novaka Đokovića rezultatom 2:6, 6:2, 6:3, 7:5.

Time je 22-godišnji Alcaraz postao tek šesti igrač u Open eri kojem je uspjelo osvojiti sva četiri Grand Slam turnira. Open era započela je 1968. godine, kada su Grand Slam turniri otvoreni profesionalnim tenisačima.

Posebno impresivno zvuči podatak da je Alcaraz do svog sedmog Grand Slam naslova stigao već u osmom finalu, ali i da je karijerni Grand Slam osvojio brže od svih prethodnika.

Karijerni Grand Slam u Open eri (dob u trenutku osvajanja)

Rod Laver – 31 godina

Andre Agassi – 29 godina

Roger Federer – 27 godina

Rafael Nadal – 24 godine

Novak Đoković – 29 godina

Carlos Alcaraz – 22 godine