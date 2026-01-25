Albina Grčić iznenadila novom bojom kose

Hrvatska pjevačica Albina Grčić odlučila se na vidljivu promjenu imidža te je svoju prepoznatljivu platinasto plavu kosu obojila u toplu bakrenu, odnosno narančastu nijansu.

Fotografiju nove frizure objavio je frizerski studio s kojim surađuje, a na njoj se vidi duga, sjajna kosa u toplom tonu koji dodatno ističe Albinin ten i plave oči. Objavu su ubrzo preplavili pozitivni komentari, a zadovoljstvo promjenom potvrdila je i sama pjevačica kratkom porukom: „Najbolji“.

Obožavatelji su se složili da joj nova boja odlično pristaje, a ispod objave nizali su se komentari poput „Uvijek predivna“, „Top“ i „Wow“.

Osim promjene izgleda, Albina je u posljednje vrijeme napravila i značajan zaokret u karijeri. Pjevačica, koja je Hrvatsku predstavljala na Eurosongu 2021. godine, odlučila se povući iz pop glazbe i posvetiti duhovnoj glazbi.

„Vjera i odnos s Bogom najvažniji su aspekti mog života. Otkad sam bliže upoznala Isusa, odlučila sam sve što imam posvetiti Njemu, uključujući i talent koji mi je dan“, izjavila je Albina, objašnjavajući razloge svoje odluke.