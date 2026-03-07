Alarmantno upozorenje stručnjaka: Dubai ima svježe hrane za još samo 10 dana

Izvršni direktor jedne od najvećih svjetskih logističkih kompanija iznio je podatak koji su zapadni mediji uglavnom ignorirali: Dubai ima zalihe svježe hrane za još svega desetak dana. Razlog nije nedostatak novca, nego surova fizika i prekinuti lanci opskrbe uslijed sukoba s Iranom.

Stefan Paul, direktor kompanije Kuehne and Nagel, u izjavi za švicarsku televiziju SRF 5. ožujka nije koristio preuveličavanja, nego je isključivo iznosio podatke iz opskrbnih lanaca svoje kompanije. Dubai i šira regija Zaljeva uvoze između 80 i 90 posto svoje hrane, a čak 70 posto namirnica za zemlje GCC-a prolazi kroz Hormuški tjesnac.

Međutim, ovaj ključni tjesnac zatvoren je za komercijalni promet od 28. veljače. Situaciju dodatno pogoršava činjenica da je kapacitet zračnog teretnog prometa prema Bliskom istoku pao za 22 posto između 28. veljače i 3. ožujka, prema podacima kompanije Aevean koje je objavio Reuters, prenosi Klix.

Luka Jebel Ali, koja opslužuje 50 milijuna ljudi diljem Zaljeva i predstavlja glavno regionalno čvorište kroz koje prolazi velika većina lako kvarljivih uvoznih proizvoda za Dubai, bila je pogođena udarima. Njezine operacije bile su obustavljene, a djelomičan nastavak rada uslijedio je tek 5. ožujka.

Kada se pomorski putevi zatvore, zračne rute uruše, a glavna luka bude pogođena, gradu ostaje samo deset dana zaliha svježih namirnica.

Problem je u fizici, ne u financijama

Važno je napraviti razliku: svježi proizvodi nisu isto što i konzervirana hrana ili strateške rezerve. To su jagode, rajčice, zelena salata, mliječni proizvodi i začinsko bilje koji omogućuju funkcioniranje modernog grada. Ovi proizvodi imaju rok trajanja od nekoliko dana, a ne mjeseci.

Ne mogu se preusmjeriti oko Rta dobre nade, jer bi to putovanje produžilo za četiri do šest tjedana, što svježa roba u kontejnerima jednostavno ne može izdržati. Kada se rute zatvore, zalihe ovih kategorija troše se u stvarnom vremenu, bez ikakve rezerve.

Iako je Dubai jedan od najbogatijih gradova na svijetu, s fiskalnim kapacitetom i suverenim bogatstvom da kupi hranu s bilo kojeg mjesta na svijetu, novac u ovom trenutku nije rješenje. Problem je infrastruktura. Nemoguće je „teleportirati“ proizvode iz Španjolske, Kenije ili Indije na police supermarketa u Dubaiju dok su zračne rute drastično sužene, a luka se oporavlja od iranskih napada.

Prazne police kao politički udarac

Procjena od deset dana odnosi se isključivo na svježu hranu, a ne na ukupnu opskrbu. Stanovništvo nije suočeno s glađu, s obzirom na to da Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata održava značajne zalihe suhe hrane, smrznutih proizvoda i strateške rezerve žitarica.

Ono s čim se grad suočava jest trenutak kada vidljivi simbol jednog globaliziranog, prosperitetnog i povezanog grada — potpuno opskrbljen supermarket — počinje gubiti svoj sjaj. Pražnjenje polica predstavlja politički događaj jednako koliko i logistički.

Alternativna ruta za naftu bila je Fujairah, dok je zračni teretni promet bio alternativa za hranu. Obje su sada kompromitirane, a trećeg puta jednostavno nema.