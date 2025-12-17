Alarmantno na splitskom području: Djeca palila pirotehniku, policija kaznila roditelje

Policija je u utorak navečer, 16. prosinca, na splitskom području provela pojačani nadzor javnih površina s ciljem sprječavanja zlouporabe pirotehničkih sredstava i zaštite maloljetnika. Tom prilikom kažnjena su tri roditelja, nakon što je utvrđeno da su njihova djeca mlađa od 14 godina koristila pirotehniku.

U dva odvojena događaja na području Splita, policijski službenici uočili su dvoje djece kako koriste pirotehnička sredstva. Utvrđeno je da su djeca mlađa od 14 godina, zbog čega su roditelji prekršajno sankcionirani, a policija je oduzela ukupno 33 komada pirotehnike.

Dodatni slučaj zabilježen je i na području Trogira, gdje je od 13-godišnjaka oduzeto pet komada pirotehničkih sredstava kategorije F4, a roditelj je također prekršajno kažnjen.

Policija je izvijestila da će u svim slučajevima u kojima su djeca mlađa od 14 godina koristila pirotehniku, o događajima biti obaviješten Hrvatski zavod za socijalni rad, koji će postupati u okviru svojih ovlasti.

Osim toga, na području Splita policijski službenici zatekli su i 15-godišnjaka koji je koristio pirotehniku kategorije F3, namijenjenu isključivo punoljetnim osobama. Od maloljetnika su oduzeta tri komada pirotehničkih sredstava, a protiv njega je nadležnom sudu podnesen optužni prijedlog.

Policija i dalje apelira na roditelje da spriječe djecu u korištenju pirotehnike, kako bi se izbjegle ozljede i druge opasne posljedice.