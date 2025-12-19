Alarmantno: Dvoje mrtvih od gripe u Hrvatskoj, Split i Dubrovnik najviše pogođeni

U Hrvatskoj je tijekom sezone gripe 2025./2026., zaključno s 14. prosincem 2025. godine pristiglo 14342 prijava oboljelih od gripe, od čega je 7251 prijava zaprimljena u posljednjem, 50. tjednu, javlja HZJZ.

Prijave gripe zaprimljene su iz svih županija, pri čemu se u 50. tjednu najveća stopa prijava gripe na 100 000 stanovnika bilježi u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

Među pristiglim prijavama gripe stopa incidencije je uobičajeno najveća u djece predškolske i školske dobi, a najniža u osoba u dobi od 65 godina i više.

U usporedbi s istim razdobljem zadnjih desetak sezona, porast broja oboljelih od gripe bilježi se nekoliko tjedana ranije. Primjerice, od mjeseca listopada zaprimljeno je 14342 prijava u odnosu na 292 prijave lanjske sezone. U tom periodu zbog gripe je na bolničko liječenje zaprimljeno ukupno 353 oboljelih, od kojih 14 na jedinici intenzivnog liječenja. Lanjske sezone je u isto vrijeme hospitalizirano zbog gripe ukupno 23 oboljelih, od kojih 2 u jedinici intenzivnog liječenja.

Uz sezonu gripe uobičajeno se povezuje tzv. višak smrti odnosno povećani broj umrlih u odnosu na broj umrlih izvan sezone gripe. To je posljedica činjenice da je gripa u određenim rizičnim skupinama kao što su osobe u dobi od 65 godina i stariji te kronični bolesnici neovisno o dobi, češće praćena komplikacijama i smrtnim ishodom. Teško je reći koliko stvarno osoba umre izravno ili, što je češće, neizravno od gripe (kao posljedica pogoršanja osnovne bolesti ili komplikacije, poput upale pluća ili sepse).

Tijekom ove sezone do sada su prijavljena dva smrtna ishoda zbog gripe i njezinih komplikacija.

Prema podacima Nacionalnog referentnog centra za gripu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u posljednjem tjednu zabilježeno je 50 % pozitivnih nalaza na gripu. U pozitivnim uzrocima detektirani je virusi gripe A, pri čemu je do sada među subtipiziranim uzorcima potvrđen virus gripe A/H1N1pdm09 i A/H3.