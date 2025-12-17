Broj oboljelih od gripe veći nego lani na vrhuncu

Gripa se ove sezone vratila na velika vrata. Do 14. prosinca prijavljeno je 14.342 oboljelih, a od toga je više od polovice, 7251 slučaj, prijavljeno u posljednjih tjedan dana zaključno s 14. prosinca, objavio je jučer HZJZ. Svaki drugi testirani uzorak bio je pozitivan.

Ove je sezone gripa krenula nekoliko tjedana ranije nego što je to uobičajeno pa se i znatan porast broja oboljelih dogodio nekoliko tjedana ranije nego u posljednjih desetak sezona. Za usporedbu – prošle godine je do 50. tjedna, odnosno od listopada do sredine prosinca, bilo prijavljeno samo 292 slučaja gripe. Kako je vidljivo iz HZJZ-ovih podataka, broj oboljelih tek je na samom kraju 2024. krenuo uzlazno, da bi vrhunac bio dosegnut krajem siječnja i početkom veljače, ali i tada je ukupno prijavljeni broj oboljelih bio manji od 7000, dakle manji nego što je to trenutačno stanje, piše Večernji list.

Trenutačno je zbog gripe na bolničko liječenje primljeno 353 oboljelih, od kojih je 14-ero na jedinici intenzivnog liječenja, a lanjske je sezone u ovo vrijeme zbog gripe hospitalizirano 23 oboljelih među kojima je samo dvoje bilo u jedinici intenzivnog liječenja.

Oboljelih od gripe je po svim županijama, a u posljednjem tjednu evidentirano je najviše prijava na 100 tisuća stanovnika u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među prijavljenim slučajevima gripe najviše je djece predškolske i školske dobi, kao i svake godine. U Zagrebu su oboljeli čitavi razredi i vrtićke grupe.

– Djeca su najizloženija zbog svoje dobi i imunosnog sustava, borave u kolektivima u bliskom kontaktu, u prostorima koji se možda manje zrače ovih dana zbog smoga, a prethodno su najmanje dolazili u kontakt s gripom. Znači, radi se o kombinaciji više faktora koji čine idealne uvjete da se velik broj djece razboli – objašnjava epidemiologinja dr. Vesna Višekruna Vučina.

Od 430 tisuća cijepnih doza dosad je već primijenjeno oko 315 tisuća. Posljednja dva tjedna mnogi traže cjepivo, a ima ga u županijskim zavodima za javno zdravstvo. Iako je najbolje cijepiti se na početku sezone, još nije kasno.

– Iako je najkorisnije cijepiti se prije nego što virus gripe krene cirkulirati jer tada smo najzaštićeniji, a to se pogotovo tiče rizičnih skupina, nije kasno ni sada. Cjepivo nas možda neće zaštititi od obolijevanja, ali hoće od težeg oblika i komplikacija gripe. Naravno, treba sedam do deset dana od cijepljenja da se zaštitna tijela počnu razvijati i može se dogoditi da netko baš u tom trenutku oboli. No, od cjepiva se ne može dobiti gripa – poručuje dr. Višekruna Vučina.