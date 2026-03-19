Alarmantni podaci iz Dalmacije: 358 prekršaja u tri dana, najavljene nove akcije policije

U protekla tri dana na području Splitsko-dalmatinske županije proveden je pojačani nadzor prometa, tijekom kojeg su policijski službenici sankcionirali ukupno 358 različitih prometnih prekršaja.

Zbog najtežih i najopasnijih prekršaja, pet vozača – među kojima i ponavljači prometnih prekršaja – već je u žurnom postupku privedeno sudu, dok će još četiri osobe tijekom dana biti dovedene pred sud.

Tijekom nadzora iz prometa je isključeno ukupno 37 vozača. Njih 12 vozilo je pod utjecajem alkohola, osam pod utjecajem droga, deset unatoč ranije izrečenim zabranama upravljanja, dok je sedam vozača zatečeno za upravljačem prije stjecanja prava na upravljanje vozilom.

Policija je evidentirala i niz drugih prekršaja. Čak 32 vozača kažnjena su zbog tehnički neispravnih vozila, 66 zbog neregistriranih vozila, dok je osam motociklista sankcionirano jer tijekom vožnje nisu koristili zaštitnu kacigu. Na izvanredni tehnički pregled upućeno je sedam motocikala koji nisu zadovoljili propisane standarde, a dodatnih deset vozača motocikala kažnjeno je zbog prekomjerne buke, odnosno uklanjanja takozvanog „db killera“.

Iz policije najavljuju nastavak pojačanih aktivnosti i tijekom ovog tjedna. Već danas do 14 sati provodit će se nova kontrola prometa s posebnim naglaskom na vozače koji ne poštuju crveno svjetlo na semaforima te ne koriste pokazivače smjera.

Policija još jednom apelira na sve sudionike u prometu da poštuju prometna pravila i propise te da se ponašaju odgovorno i savjesno kako bi se povećala sigurnost na cestama.