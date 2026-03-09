Alarmantna situacija u Splitu? Splitska arhitektica upozorava na stanje oko gradilišta na Manušu: "Riječka se dobrano raspada"

Na splitskom Manušu jutros je ponovno bilo radno uz gradilište koje već mjesecima privlači pažnju građana. Dok su se, kako ironično primjećuje poznata splitska arhitektica Mariana Bucat, jedni "laganini šetkali" oko prostora koji opisuje kao nekadašnje "Puljkovo Oko", danas "Šutino Odlagalište Zemlje iz Iskopa", radnik Cestara na dnu Vukovarske ulice štemao je oko šahte, zbog čega je još jedna prometna traka privremeno zatvorena.

Bucat je cijelu situaciju pratila i fotografirala, a pritom je došlo i do kratke verbalne napetosti s jednim od radnika.

"Deralo se na mene da šta ga slikavam", navodi Bucat, dodajući kako ostalim radnicima fotografiranje nije smetalo. "Obrušila sam se na bidnoga čovika da šta njega briga šta slikavam. Sad vidim da nisam tribala se obrušavat i sad mi je žao – došlo je bit da je sramota radit, pa more bit da ga ko pripozna na slici."

Prijava oštećenja oko šahti ostala bez odgovora

Kako pojašnjava, razlog zbog kojeg je fotografirala radove nije bio sukob, nego nada da je Grad konačno reagirao na njezinu raniju prijavu o pukotinama oko šahti uz gradilište. "Slikavala sam jer me obuzela blaga nada da je Grad reagirao na moju prijavu pukotina oko svih šahti sa svih strana Odlagališta, pa reko' da pohvalim službu kad se domognem kompjutera!", istaknula je Bucat.

U svojoj ranijoj prijavi upozorila je na stanje komunalne infrastrukture u tom dijelu grada, posebno u Riječkoj ulici.

"U prilogu je fotografija popucanog asfalta uz šahtu u Riječkoj ulici. Pukotina u pravcu gore - dolje je nastala otkad je stigla dizalica na gradilište popularno zvano Puljkovo oko. Ostale pukotine su od ranije. Dakle, Riječka se dobrano raspada. Nadam se da neće doći do kakve katastrofe, a u iščekivanju sretnog ishoda, povrata ranijim vlasnicima i zatrpavanja, ne bi bilo loše da povedete računa o stanju komunalne infrastrukture", napisala je Bucat.

Dodala je i kako o oštećenjima u Vukovarskoj više nije željela dodatno upozoravati jer ih je, kaže, već ranije prijavljivala. "Rupetine koje su nastale i još uvijek nastaju po Vukovarskoj ovaj put neću trošiti tastaturu - to sam već prijavljivala."

Odgovor pročelnika stigao brzo, ali ne i ranije

Prema njezinim riječima, na raniji mail odgovor nije dobila, no jutros je uslijedila brza reakcija novog pročelnika nakon upita o tome tko financira sanaciju Vukovarske uz gradilište koje Bucat ironično naziva "Small Mall".

"Na jutrošnje pitanje tko financira popravak Vukovarske uz gradilište popularno zvano Small Mall promptno odgovorio Novi pročelnik u roku ni uru vrimena", navodi Bucat.

U odgovoru koji prenosi stoji: "Nakon konzultacija s tvrtkom Cestar d.o.o., utvrđeno je da su sinoć zaprimili dojavu o nestanku šahte odnosno poklopca, te su jutros sanirali štetu."

Trošak ide na teret grada?

Iz odgovora, smatra Bucat, proizlazi da će trošak sanacije snositi Grad, odnosno građani. "Dakle, podrazumijeva se da financiranje snosimo mi, odnosno Grad", zaključuje.

Ipak, primjećuje da se na terenu nije radilo samo o jednostavnoj sanaciji poklopca šahte. Prema njezinim riječima, radnik je dodatno oštetio, odnosno otvorio i prostor oko šahte. "Novi pročelnik na fotografiji nije uočio da je Cestarov jedan radnik dodatno oštemao 5 kvadrata oko šahte", navodi Bucat.

Pritom dodaje i dozu ironije, sugerirajući da je izvođač možda odlučio odmah riješiti i dio kolnika koji je već duže vrijeme u lošem stanju. "More bit da poslovično odgovorni Cestar računa već kad je tu, bolje da usput popravi i kolnik koji došao u uzdužnom presjeku na presjek kozjeg puta - da ne dolazi dva puta."

Ironija kao zaključak

Cijelu jutarnju epizodu na Manušu Mariana Bucat zaključuje u svom prepoznatljivom, zajedljivom tonu, uz opasku da ovakvi prizori u njoj ponekad bude osjećaj života u uređenijem sustavu.

"Nekad se propja osjećam da stanujem u Švicarskoj."