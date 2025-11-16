VIDEO Akustična izvedba "Striče Ivane" odjeknula Trgom bana Jelačića

Na središnjem zagrebačkom trgu, ispred spomenika bana Josipa Jelačića, braća Toni i Petar Kumerle izvela su akustičnu verziju kultne patriotske balade "Striče Ivane", što je ujedno bila prva javna izvedba ove pjesme na glavnom gradskom trgu u povijesti.

Glazbena posveta s dubokim povijesnim korijenima

Pjesmu "Striče Ivane", čiji je autor Ivo Fabijan Mrvelj (1950.–2006.), jedan od najistaknutijih stvaratelja hrvatske domoljubne glazbe, posvetio je svome ujaku poginulom 1945. godine braneći Hrvatsku. Time je ova izvedba, održana u srcu Zagreba, dobila dodatnu simboliku spajanja glazbenog i povijesnog nasljeđa.

Braća Kumerle istaknula su emocionalnu težinu trenutka: "Ivo Fabijan Mrvelj bio je jedan od najvažnijih autora domoljubne glazbe u Hrvatskoj. Izvesti njegovu pjesmu na glavnom zagrebačkom trgu bilo je za nas duboko emotivno iskustvo.”

Veliki interes publike

Video snimka izvedbe odmah je privukla veliku reakciju na društvenim mrežama — samo tijekom prvog dana zabilježila je više od 150.000 pregleda na Facebooku.