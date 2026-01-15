Close Menu

Aktivno se uklanjaju božićni ukrasi u Splitu. Nakon demontaže kreće modernizacija rasvjete: "Uštedit će se ogromne cifre"

Radnici su u centru Splita

U centru Splita i okolici ovih se dana intenzivno uklanjaju božićni ukrasi, a glavni radovi krenuli su početkom tjedna. Kako nam je otkrio direktor gradske tvrtke Parkovi i nasadi Siniša Gašparević, ekipa je na terenu od prošlog tjedna, no ozbiljniji tempo uhvatili su od ponedjeljka.

"Skidamo od ponedjeljka, krenuli smo prošli tjedan, ozbiljno smo krenuli od ponedjeljka. Skinuli smo većinu jelki i adventski vijenac", kaže Gašparević za Dalmaciju Danas.

Naglašava da je demontaža ukrasa jednostavnija od postavljanja, ali posao tu ne staje. Odmah po skidanju kreće se u zamjenu dotrajalih lampica i modernizaciju javne rasvjete.

"Lakše je skinuti nego postaviti. Čim poskidamo, odmah krećemo s mijenjanjem lampi i modernizacijom rasvjete. Cijeli grad će biti uniformiran što se tiče izgleda lampe. Svjetlosno će biti bolje, ali su volumenski manje. U svakom slučaju uštedit će se ogromne cifre zbog modernizacije", ističe direktor Parkova i nasada.

Siniša Gašparević

Paralelno s radovima, već sada se razmišlja i o idućem Adventu. Prema Gašpareviću, počela je priprema koja bi trebala olakšati organizaciju i realizaciju blagdanskog uređenja za sljedeću godinu.

"Kreće već sada priprema i za Advent iduće godine, sada se radi prava priprema. Mislim da su ljudi zadovoljni i da je grad ove godine bio jako dobro okićen", zaključio je Gašparević.

