Ako vas zanimaju detalji pogibije princeze Diane, upalite HRT

Na Prvom programu Hrvatske radiotelevizije večeras u 20:15 počeo dokumentarni film “Diana i Dodi, princeza i plejboj”, koji donosi dosad neispričanu priču o Dodiju Al-Fayedu i njegovoj vezi s princezom Dianom.

Po prvi put o Dodiju govore ljudi koji su ga uistinu poznavali – bivše djevojke, najbliži prijatelji i članovi obitelji – otkrivajući mnoge detalje koji do sada nisu bili poznati javnosti.

Film razbija medijsku sliku razmaženog plejboja i prikazuje Dodija kao dječaka obilježenog razvodom roditelja, mladića školovanog na prestižnoj vojnoj akademiji Sandhurst, uspješnog producenta u Hollywoodu i naposljetku partnera najslavnije žene na svijetu.

Priča o romansi osuđenoj na tragičan kraj dosad je gotovo uvijek ispričana iz Dianine perspektive, dok ovaj dokumentarac fokus stavlja na “drugog putnika u automobilu”. Film obuhvaća cijeli Dodijev život, sve do posljednjih dana provedenih u Francuskoj.

Odabir i prilagodbu filma potpisuje Mira Vočinkić.