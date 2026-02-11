Ako uživate u jutarnjoj kavi, ovaj video nije za vas: "Kad mu je sahrana, zna li se?"

Ponekad se čak i naizgled obične situacije mogu pretvoriti u urnebesnu scenu. Jedna takva proširila se društvenim mrežama nakon što je korisnik TikToka stavio kavu na kuhinjsku peć kava je prekipjela i prolila se, a snimatelj nije mogao suzdržati smijeh.

"Joooj, majko moja, meni se već kosa digla, nije mi dobro", "Kako mu je brat smjestio…", "Šta ga slušaš, ode ono najslađe", Joj, pa zašto uprljati čovjeku peć?", samo su neki od šaljivih komentara ispod videa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U nastavku pogledajte snimku koja je istovremeno nasmijala i naljutila gledatelje.

Procijenite sami što vam je jutros važnije: kava ili smijeh!